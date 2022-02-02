أحمد حلمي يخرج عن صمته ويعلق على مشهد خلع زوجته ملابسها الداخلية

الأربعاء، 02-02-2022
10:03 ص
خرج الفنان أحمد حلمي
عن صمته، بعد فترة من الهجوم
العنيف على مشاركة زوجته في فيلم "أصحاب ولا عز" الذي أثار الجدل بسبب
جرأته وقيامها بخلع ملابسها الداخلية أمام الكاميرا في مشهد أثار الغضب.
ودافع أحمد حلمي
عن زوجته الفنانة منى زكي
، وقال إن الفيلم الذي قدمته هو فيلم راقٍ، واصفاً منتقدي الفيلم بالجهلة، حسب وسائل إعلام
مختلفة.
وأشار حلمي إلى أنه كان على علم بتفاصيل دور زوجته في فيلم
أصحاب ولا أعز، وذلك قبل مشاركتها في بطولته، كما هاجم منتقدو الفيلم، واصفاً إياهم
بأنهم جهلة.
يذكر أن أحمد حلمي
ومنى زكي
تصدرا التريند خلال الفترة الماضية
وذلك بعد مشاهد لمنى زكي
في فيلم أصحاب ولا أعز منها مشاهد تتناول فيها الخمر وأخرى
تخلع فيها ملابسها الداخلية وهو ما اعتبره البعض جريء لتنطلق بعدها التعليقات الحادة
للفنانة.
الهجوم لم يقف فقط عند حدود الهجوم على شخص منى زكي
، وإنما
طال النجم أحمد حلمي
، ليشن البعض هجوم عنيف عليه في التعليقات عبر حسابه الشخصي على
تطبيق تبادل الصور انستجرام.
وترددت مزاعم عن وجود خلافات بين "حلمي"
وزوجته كادت تصل للانفصال، لكن رده ينفي هذه المزاعم.