أول تعليق من الأزهر.. إلهام شاهين تطالب بمنع عرض فيلم منى زكي: فاحشة

الأربعاء، 26-01-2022
09:40 ص
ما زالت ردود الأفعال تتوالى حول فيلم "أصحاب ولا عز"، الذي
يتضمن مشاهد جريئة ويبرز قضية "المثليين جنسيًا"، وخاصة المشهد الذي
أدته منى زكي
وأثار غضب المصريين بخلع ملابسها الداخلية.
وناشدت مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
لشؤون الواعظات إلهام
شاهين، المعترضين على فيلم مثير للجدل في الفترة الحالية، بأن يتوجهوا باعتراضاتهم
للنائب العام.
وقالت إلهام شاهين
، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس
بوك: "بمناسبة الفيلم الذي أحدث هذه الضجة، بدلا من أن تكتب اسم الفيلم هنا
أو في أي مكان يساهم في نشره وإشاعة الفاحشة، اكتبه في بلاغ للنائب العام يساهم في
منعه ومنع شبكة الفساد، وخلونا نقول للعالم المصريين أهمة".
كما نشرت إلهام شاهين
، منشورا آخر يفيد بالمعلومات المطلوبة لتقديم بلاغ
للنائب العام لمنع هذا الفيلم.