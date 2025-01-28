الثلاثاء 28 يناير 2025
توقيت مصر 15:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

الإعلام العبري يكشف عن سلاح مصري خطير "يتفوق" على نظيره الإسرائيلي

"داليا مصطفى مع عمرو الليثي" تتصدر الترند بعد سؤال طلاقها من شريف سلامة

عريس يرفع دعوى لتطليق زوجته: طلعت مش نظيفة

ترامب: تحدثت مع السيسي بشأن نقل الفلسطينيين من غزة.. والقاهرة الإخبارية: لم يحدث

سر الـ 2 مليون جنيه.. حبس هدير عاطف 5 سنوات وزوجها 7 سنوات

أول تعليق من تريزيجيه على عودته للأهلي

مكالمة من شهرين.. والدة آلاء عبدالعزيز تكشف سر خلعها الحجاب(فيديو)

سبب تراجع ترامب عن الاتصال بالرئيس السيسي

والد آلاء عبدالعزيز: "حرام عليكم بنتي مريضة وفي المستشفى"

والد آلاء عبدالعزيز: "حرام عليكم بنتي مريضة وفي المستشفى"

الثلاثاء، 28-01-2025 10:14 ص

 

طالب والد آلاء عبدالعزيز، مقدمة البرامج الدينية التي أثارت الجدل مؤخرًا بتخليها عن الحجاب والظهور بشكل غير لائق، كل من نشر صور أو فيديوهات لابنته بحذفها، مهددًا بمقاضاة كل من نشر عنها وأظهرها بشكل غير مناسب.

 

وأكد "عبدالعزيز" في تسجيل صوتي نشرته الإعلامية ريهام سعيد على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ابنته مريضة وتقيم حاليا داخل أحد المستشفيات.

 

مقاضاة المسيئين

 

وقال: "جابوا الاء بنتي جابوها في مناظر وشحة جدا و عملوا فيديوهات عليها .والله العظيم هاقاضيهم كلهم.. كل واحد عنده أم وأخت وبنت ممكن يجيلها نفس المرض".

 

وأضاف: "أنا بوجه الشكر للأستاذة ريهام سعيد اللي ساعدتها ووقفت جمبها عشان تطلع من المحنة اللي هي فيها.. ساعدوها بالدعاء، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي أذاها وعمل ترند عليها، خصوصا إن 90% من الكلام اللي طلع عليها كدب".

إقرأ ايضا

464571415_845596904411604_285628203096587582_n

الإعلام العبري يكشف عن سلاح مصري خطير "يتفوق" على نظيره الإسرائيلي

135-110556-sherif-salama-dalia-mostafa_700x400

"داليا مصطفى مع عمرو الليثي" تتصدر الترند بعد سؤال طلاقها من شريف سلامة

1606074691714224225

عريس يرفع دعوى لتطليق زوجته: طلعت مش نظيفة

أخبار متعلقة

6790bd2c42360421e05aff16

مكالمة من شهرين.. والدة آلاء عبدالعزيز تكشف سر خلعها الحجاب(فيديو)

Screenshot_2025-01-26-22-46-25-36_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b62-960x666

شقيقة آلاء عبدالعزيز تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأة عن سر ما حدث لشقيقتها

آلاء

ريهام سعيد تفجر مفاجأة عن آلاء عبدالعزيز

Capture

طلب منها معاشرته.. من هو الشيخ الذي تسبب في تحول آلاء عبدالعزيز؟(فيديو)

كك

"داعية دينية".. آلاء عبدالعزيز تصدم الجميع وتخلع الحجاب وملابسها وتبكي: أنا مريضة