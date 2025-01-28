طالب والد آلاء عبدالعزيز، مقدمة البرامج الدينية التي أثارت الجدل مؤخرًا بتخليها عن الحجاب والظهور بشكل غير لائق، كل من نشر صور أو فيديوهات لابنته بحذفها، مهددًا بمقاضاة كل من نشر عنها وأظهرها بشكل غير مناسب.

وأكد "عبدالعزيز" في تسجيل صوتي نشرته الإعلامية ريهام سعيد على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ابنته مريضة وتقيم حاليا داخل أحد المستشفيات.

مقاضاة المسيئين

وقال: "جابوا الاء بنتي جابوها في مناظر وشحة جدا و عملوا فيديوهات عليها .والله العظيم هاقاضيهم كلهم.. كل واحد عنده أم وأخت وبنت ممكن يجيلها نفس المرض".

وأضاف: "أنا بوجه الشكر للأستاذة ريهام سعيد اللي ساعدتها ووقفت جمبها عشان تطلع من المحنة اللي هي فيها.. ساعدوها بالدعاء، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي أذاها وعمل ترند عليها، خصوصا إن 90% من الكلام اللي طلع عليها كدب".