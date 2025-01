أول فيديو للحظة مقتـ.ـل المتطرف سلوان موميكا حارق القرآن خلال بث مباشر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة مقتـ.ـل المتطرف سلوان موميكا حارق المصحف الشريف خلال ظهوره في بث مباشر على منصة "تيك توك".

ووفق وسائل إعلام، فقد تم العثور على جثة سلوان موميكا، المواطن ذو الأصول العراقية الذي اشتهر بحرق نسخة من القرآن، داخل شقته جنوب ستوكهولم .

وأفاد التلفزيون السويدي الرسمي، اليوم الخميس، بأنه بعد الساعة الحادية عشرة مساء يوم أمس الأربعاء، تم استدعاء الشرطة وسيارات الإسعاف إلى منطقة سكنية في منطقة هوفسجو ببلدة سودرتاليا بعد ورود تقارير عن إطلاق نار.

وبحسب دانييل ويكدال، المتحدث الصحفي باسم شرطة منطقة ستوكهولم، فقد تم العثور على رجل في الأربعينيات من عمره مصابا برصاصة في شقة، وتم نقله إلى المستشفى.

ولم تعلق شرطة ستوكهولم على الحادثة، كما لم ترغب في تأكيد هوية الرجل، فيما باشر جهاز الأمن السويدي التحقيق في القضية.

في غضون ذلك، أفادت معلومات بأن موميكا كان يقوم ببث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي وقت وقوع الحادث، ليدخل أحد الأشخاص إلى غرفته من خلال كسر النافذة ويطلق النار عليه، فسقط الهاتف على الأرض واستمر البث لمدة ساعة، حتى وصلت الشرطة وأنهته.

وقام سلوان موميكا بعمليات حرق وتدنيس للقرآن في السويد. وانتشرت فيديوهات توثق فعلته في كل أنحاء العالم، مما أثار الغضب والانتقادات في عدة دول إسلامية، وأدى لاندلاع أعمال شغب واضطرابات في عدة أماكن.

وكانت السلطات تقوم بالتحقيق معه للتحريض ضد جماعات عرقية في السويد.

وقالت محكمة ستوكهولم الجزئية إنه تم إرجاء إصدار حكم اليوم الخميس في محاكمة كان موميكا متهما فيها بسبب وفاة المتهم.