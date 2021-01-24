الأحد، 24-01-2021
10:42 ص
المصريون
كشفت شقيقة الفتاة
السعودية
المقتولة على يد شقيقيها
في الخرج
بالمملكة العربية السعودية
، مفاجأة صادمة بشأن سبب ارتكاب الجريمة والدوافع من ورائها،
بعدما أثارت الرأي العام في المملكة.
وأوضحت “منال” شقيقة الفتاة
المقتولة في تصريحات لموقع ”المرصد“
السعودي، أن سبب مقتل
ها هو حسابها بتطبيق “سناب شات” كونه مفتوح للجميع “حساب عام”،
موضحةً أن والدها ليس شخص “متحجر”، حسب وصفها.
وأشارت إلى أن الضحية “قمر” البالغة من العمر 27 عامًا تعمل
موظفة، وأن شقيقها “أحمد” 26 عامًا هو المخطط للجريمة، بينما كان المنفذ هو شقيقهم
الأصغر “ناصر” البالغ 20 عام.
وأضافت “منال”: أنها تلقت اتصالًا من زوجة شقيقها “أحمد”
وأبلغتها أن شقيقيها
“أحمد وناصر” يجهزان “قبر قمر” ويخططان لقتل
ها، مؤكدة أنها حذرت
الضحية مما يحدث.
وتابعت: أن رد فعل الضحية “قمر” على تحذيرها من مخطط شقيقيها
لقتل
ها، أنه يوجد قانون في المملكة، ولا يمكنهم قتل
ها؛ نظرًا لأنها لم ترتكب أي شيء
تستحق عليه القتل
.
ولفتت “منال” إلى أن والدتها اتصلت على “قمر” وطلبت منها
الحضور إلى بيت جدتها، فردت عليها أنها ستحضر رفقة شقيقها “ناصر”، مبينةً أنه “فجأة
تم إغلاق جوال الضحية”.
وروت شقيقة الضحية، أن شقيقها “ناصر” جاء إلى منزل جدتهم
بمفرده وكانت تبدو عليه علامات الخوف، وحينما سألت عن “قمر” صرخ في وجهها وقال لها
“كلكم عار يبيلكم ذبح وكسر على” ثلاجة القهوة”.