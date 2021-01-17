سمير صبري يفجر مفاجأة: سعاد حسني ماتت مقتولة في مشاجرة

الأحد، 17-01-2021
06:52 م
في ظل إعادة الحديث عن وفاة الفنانة
الراحلة سعاد حسني
،
التي قيل في رواية وفاتها أنها انتحرت، أكد الفنان سمير صبري، أنه لا يوجد كسر في جمجمة
الممثلة المصرية الراحلة، سعاد حسني
، وهذا يدل أنها لم تسقط من البلكونة، مستشهدا بتقرير
الطب الشرعي البريطاني والمصري.
وقال سمير صبري: "أعتقد أنه تم قتل
سعاد حسنى إثر مشاجرة
مع أحد ما، وتم ترك الجثمان في الشارع، ولا يوجد انتحار
أو أي شيء من هذا القبيل".
وتابع: "كان يعرف أن صاحبة الشقة التي تقيم فيها سعاد
حسنى في لندن، كانت تتعاطى المخدرات"، مضيفا: "ولما كنت بسألها عن آخر لقاء
لها مع سعاد حسني
، كان كلامها متضارب، وأنا ذكرت ده في التحقيق الاستقصائي المصور اللي
قدمته لحل لغز رحيل السندريلا".