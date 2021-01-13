الأربعاء 13 يناير 2021
توقيت مصر 21:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حبس «محارب السرطان» المزيف 4 أيام على ذمة التحقيق

مصر تفتتح مونديال اليد بفوز مستحق على تشيلي

إلزموا منازلكم.. الأراصد الجوية تكشف تفاصيل طقس الغد

ثقب في القلب.. حسين الشحات يُفجع جمهور الأهلي ويطلب الدعاء

ارتفاع الدولار أمام الجنيه يتواصل.. تعرف على أسعار اليوم​

هذا ما قاله الرئيس في افتتاح بطولة العالم لكرة اليد

تفاصيل صادمة.. التحقيقات تفجر مفاجآت في جريمة هزت السعودية

وصف مثير من محمد بن راشد آل مكتوم لأمير سعودي

التحذير الأخطر.. الصحة العالمية تصدم العالم بشأن "كورونا"

تركي آل الشيخ ينعى شخصية متفردة فقدتها السعودية.. ويعزي "آل سعود"

ADS
 

تفاصيل صادمة بعد إعدامها.. التحقيقات تفجر مفاجآت في جريمة هزت السعودية

pr-595-49171
أرشيفية
 
الأربعاء، 13-01-2021 07:36 م محمد فضل

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، حكم القتل حدًا بمواطنة ومقيم تورطا قبل ثلاث سنوات في جريمة قتل مروعة بأحد أحياء مدينة مكة، راح ضحيتها مواطن يبلغ من العمر 49 عامًا.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى عام 2016، والتي بدأت بفقد ذوي القتيل الاتصال به، ليبادروا بفتح شقته، ويعثروا عليه متوفى فيها، قبل أن تحضر الشرطة وتبدأ تحقيقاتها في الجريمة الغامضة حينها.

مقتنيات المتوفي

وقادت التحقيقات إلى الاشتباه في أحد الأشخاص، بعد العثور على شيء من مقتنيات المتوفى لديه، قبل أن يعترف في التحقيقات بجريمةه، ودل على وجود طرف آخر شاركه جريمةه، هو سيدة، تم القبض عليها، وأُحيلت كامل أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وكانت صحيفة “المدينة”، كشفت في العام 2019، تفاصيل أكثر عن الجريمة بعد أن صادقت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على الحكم بإقامة “حد الغيلة” الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بحق الجانيين.

وأفادت الصحيفة حينها بأن المحكمة صادقت -أيضًا- على الحكم الصادر بحق زميل أحد الجناة لعلمه بارتكاب الجريمة بعد إفادة الجاني بارتكابه للجريمة، كما نقضت الحكم الصادر بحق زوجة المجني عليه القاضي بسجنها عامين لوجود دلائل تفيد بمشاركتها في تنفيذ الجريمة، وأعادت القضية للمحكمة الجزائية كون الحكم الصادر لا يرتقي إلى ما ارتكبته من جريمة وخيانة زوجية وفق الأدلة.

علاقة غير شرعية

وقالت الصحيفة، إن الجانيين على علاقة غير شرعية، وقد توجها لمنزل المجني عليه يعرضان عليه خدمة تنظيف المنازل وتمكنا من دخول المنزل تزامنا مع عدم وجود زوجة المجني عليه التي كانت على خلاف معه وتعيش لدى أسرتها، وتمكنا من الاعتداء عليه وبحوزتهما صاعق كهربائي وآلات حادة في الوقت الذي حاول فيه القتيل الدفاع عن نفسه، إلا أنه لم يتمكن من التغلب عليهما ليلفظ أنفاسه بداخل منزله.

وأكمل الجانيان جريمةهما بمحاولة إيجاد طرق تمكن من عدم انبعاث رائحة الجثة، إذ طلب الجاني من المرأة مِلحًا لنثره على الجثمان وعند عدم إيجاده طلب مادة من مواد التنظيف إذ أغرق الجثة بها ومن ثم لاذا بالفرار.

تناول المسكر

وقادت التحقيقات مع الجانيين بعد القبض عليهما، إلى اعترافهما بأنهما اعتادا على تناول المسكر، كما اعترف الجاني بأنه أبلغ أحد أصدقائه بارتكابه للجريمة ولم يقم صديقه ذاك بتمرير المعلومة للجهات المعنية وعلى إثر ذلك، أصدرت المحكمة الجزائية حكما بحقه بسجنه عامين.

تحريض زوجة الضحية

كما تضمنت الاستدلالات مؤشرات بأن زوجة الضحية شاركت في جريمة القتل من خلال التحريض والتأييد بحسب اعترافات المرأة الجانية، إذ كانت على خلاف مع زوجها وتعيش لدى أسرتها أثناء الجريمة، وأنها على علاقة بشريكة الجاني التي ارتكبت معه جريمة القتل.

وعلى إثر اكتمال إجراءات التقاضي أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حكما يقضي بتنفيذ حد الغيلة بحق الجانيين الرجل والمرأة، والسجن عامين لصديق الجاني الذي لم يقم بتمرير المعلومة للجهات الأمنية، وكذلك السجن بحق زوجة المجني عليه عامين لوجود أدلة على تشاركها وتأييدها لجريمة القتل.
 

إقرأ ايضا

202101091043394339

حبس «محارب السرطان» المزيف 4 أيام على ذمة التحقيق

سقوط أمطار وطقس بارد

إلزموا منازلكم.. الأراصد الجوية تكشف تفاصيل طقس الغد

201811240156405640

الطب الشرعي يفجر مفاجأة مدوية عن عذرية «حبيبة» أمام المحكمة

أخبار متعلقة

201811240156405640

الطب الشرعي يفجر مفاجأة مدوية عن عذرية «حبيبة» أمام المحكمة

Capture

يقتل خطيبته أمام المنزل وكاميرا مراقبة تكشف ما حدث

Capture

«أنجبت من قبل دون زواج»..مفاجأة عن صاحبة الفيديو المخل

4360a488-579a-44eb-921c-ebf45ddf8135

ضبط الفتاة المُحجبة بطلة الفيديو المخل مع شاب (صور)

Eq336EnXcAAyEpG

تهز مدينة عربية.. يطارد ابنه في الشارع ويذبحه أمام الجميع

FG

المدرس قاتل زوجته أمام مدرستها: «ماشية مع شاب وبتعايرني»