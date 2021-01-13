تفاصيل صادمة بعد إعدامها.. التحقيقات تفجر مفاجآت في جريمة هزت السعودية

الأربعاء، 13-01-2021
07:36 م
محمد فضل
نفذت وزارة الداخلية السعودية
، اليوم الأربعاء، حكم القتل
حدًا بمواطنة ومقيم تورطا قبل ثلاث سنوات في جريمة قتل
مروعة بأحد أحياء مدينة مكة،
راح ضحيتها مواطن يبلغ من العمر 49 عامًا.
وتعود تفاصيل الجريمة
إلى عام 2016، والتي بدأت بفقد ذوي
القتيل الاتصال به، ليبادروا بفتح شقته، ويعثروا عليه متوفى فيها، قبل أن تحضر الشرطة
وتبدأ تحقيقاتها في الجريمة
الغامضة حينها.
مقتنيات المتوفي
وقادت التحقيقات إلى الاشتباه في أحد الأشخاص، بعد العثور
على شيء من مقتنيات المتوفى لديه، قبل أن يعترف في التحقيقات بجريمة
ه، ودل على وجود
طرف آخر شاركه جريمة
ه، هو سيدة، تم القبض عليها، وأُحيلت كامل أوراق القضية إلى هيئة
التحقيق والادعاء العام.
وكانت صحيفة “المدينة”، كشفت في العام 2019، تفاصيل أكثر
عن الجريمة
بعد أن صادقت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على الحكم بإقامة “حد
الغيلة” الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بحق الجانيين.
وأفادت الصحيفة حينها بأن المحكمة صادقت -أيضًا- على الحكم
الصادر بحق زميل أحد الجناة لعلمه بارتكاب الجريمة
بعد إفادة الجاني بارتكابه للجريمة
،
كما نقضت الحكم الصادر بحق زوجة المجني عليه القاضي بسجنها عامين لوجود دلائل تفيد
بمشاركتها في تنفيذ الجريمة
، وأعادت القضية للمحكمة الجزائية كون الحكم الصادر لا يرتقي
إلى ما ارتكبته من جريمة
وخيانة
زوجية وفق الأدلة.
علاقة غير شرعية
وقالت الصحيفة، إن الجانيين على علاقة غير شرعية، وقد توجها
لمنزل المجني عليه يعرضان عليه خدمة تنظيف المنازل وتمكنا من دخول المنزل تزامنا مع
عدم وجود زوجة المجني عليه التي كانت على خلاف معه وتعيش لدى أسرتها، وتمكنا من الاعتداء
عليه وبحوزتهما صاعق كهربائي وآلات حادة في الوقت الذي حاول فيه القتيل الدفاع عن نفسه،
إلا أنه لم يتمكن من التغلب عليهما ليلفظ أنفاسه بداخل منزله.
وأكمل الجانيان جريمة
هما بمحاولة إيجاد طرق تمكن من عدم انبعاث
رائحة الجثة، إذ طلب الجاني من المرأة مِلحًا لنثره على الجثمان وعند عدم إيجاده طلب
مادة من مواد التنظيف إذ أغرق الجثة بها ومن ثم لاذا بالفرار.
تناول المسكر
وقادت التحقيقات مع الجانيين بعد القبض عليهما، إلى اعترافهما
بأنهما اعتادا على تناول المسكر، كما اعترف الجاني بأنه أبلغ أحد أصدقائه بارتكابه
للجريمة
ولم يقم صديقه ذاك بتمرير المعلومة للجهات المعنية وعلى إثر ذلك، أصدرت المحكمة
الجزائية حكما بحقه بسجنه عامين.
تحريض زوجة الضحية
كما تضمنت الاستدلالات مؤشرات بأن زوجة الضحية شاركت في جريمة
القتل
من خلال التحريض والتأييد بحسب اعترافات المرأة الجانية، إذ كانت على خلاف مع
زوجها وتعيش لدى أسرتها أثناء الجريمة
، وأنها على علاقة بشريكة الجاني التي ارتكبت
معه جريمة
القتل
.
وعلى إثر اكتمال إجراءات التقاضي أصدرت المحكمة الجزائية
بمكة المكرمة حكما يقضي بتنفيذ حد الغيلة بحق الجانيين الرجل والمرأة، والسجن عامين
لصديق الجاني الذي لم يقم بتمرير المعلومة للجهات الأمنية، وكذلك السجن بحق زوجة المجني
عليه عامين لوجود أدلة على تشاركها وتأييدها لجريمة
القتل
.