كاميرا مرقبة توثق أبشع جريمة لشاب يقتل أمه أمام الجميع

السبت، 23-01-2021
09:41 ص
المصريون
وثقت كاميرا المراقبة داخل أحد المتاجر، أبشع جريمة قتل
لسيدة على يد ابن
ها، الذي غدر بها وظنت أنه يحتضنها فقام بإخراج سكين وطعنها حتى
الموت أم
ام الجميع، وسط حالة ذهول ورعب المتواجدين.
وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أقدم الشاب الذي قالت
عنه الصحيفة أنه رجل يعاني من اضطراب ثنائي، على قتل أم
ه، في أحد المتاجر بولاية تكساس
الأم
ريكية.
وقام أليخاندرو سانابريا، البالغ عمره 26 عاما، بطعن
وذبح والدته مارثا هاجوين، البالغة 48 عاما ، يوم الجمعة الماضية، وتم نقلها إلى المستشفى.
وأعلن عن وفاة “مارثا” الثلاثاء الماضي وتم نزع أجهزة التنفس
الصناعي بعدما تيقن الأطباء بأنه لا أم
ل أم
امها في الحياة.
وحاول رجال الشرطة انتزاع السكين الكبير من يد الشاب بعد
طعن أم
ه، فقام بإصابة أحدهم بثقب في الرئة ليتم نقله إلى المستشفى على الفور وحالته
تتحسن حاليا.
يخضع الابن
القاتل لعملية استجواب مكثفة لمعرفة دوافع الجريمة
كما تم فحصه من جانب الأطباء لبيان حالته الصحية والعقلية.
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