"فياجرا طبيعية".. تشكو زوجها إلى الشرطة بسبب فحولته الزائدة

الثلاثاء، 16-02-2021
09:07 ص
فتحي مجدي
لم تجد امرأة أمامها سوى التوجه إلى قسم الشرطة، لتقديم شكوى ضد زوجها الذي دأب على معاشرتها أكثر من مرة في اليوم، بعد أن أدمن على تناول مشروب مصنوع من جوز الهند.
وقالت السيدة البالغة من العمر 43 عامًا للشرطة في مقاطعة تشاتشونجساو بتايلاند
، إن زوجها (64 عامًا) كان يطلب منها معاشرتها سبع مرات في اليوم بعد أن أدمن مشروبًا جديدًا.
وأضافت المرأة، التي لم تكشف وسائل الإعلام المحلية عن اسمها، للشرطة إنها استمتعت في البداية بفحولة زوجها الجديدة، عندما اكتشف أن شرب ماء جوز الهند الطازج يمكن أن يساعد في زيادة الرغبة الجنسية لديه.
استمتع كلاهما بالأمر في البداية، لكن بعد فترة من الوقت، بدأ الدافع الجنسي المرتفع للرجل، ورغبته في معاشرة زوجته عدة مرات في اليوم، في إنهاكها.
وأضافت المرأة أن زوجها يبدو الآن مدمنًا على شراء العصير من كشك محلي، ولم يتوقف عن مطالبتها بمعاشرته.
قالت: "إنهاء جولتين لا يكفي له، وإذا كان لا يزال غير راض، يريد العودة ثلاث أو أربع مرات بعد ذلك مباشرة.
حتى بعد القيام بذلك عدة مرات في اليوم، كان يطلب مني أيضًا القيام بذلك مرة أخرى قبل النوم".
وتحدثت الزوجة مع الشرطة ثم عادت إلى المنزل لاحقًا لترى ما إذا كان يمكنها حل المشكلة من خلال مناقشة المشكلة مع زوجها.
بعد أن وصلت قصة الزوجين إلى وسائل الإعلام المحلية، زاد الإقبال على شراء جوز الهند من السكان المحليين الذين رأوا فيه فياجرا طبيعية
، وفق صحيفة "ديلي ستار".
وقالت واندي باوبونبريوك (43 عامًا)، صاحبة الكشك، إن بعض العملاء يشربون أربع حبات جوز هند كاملة أمام متجرها بعد سماع تلك الأخبار.
أضافت: "هناك زبائن يأتون ويشربون أربع حبات جوز الهند أمام المحل مباشرة لأنهم يريدون معرفة ما إذا كان ذلك سيجعلهم لائقين مثل عمهم البالغ من العمر 64 عامًا".
وأوضحت أن عصير جوز الهند ميسور التكلفة لأنه يزرع في الغالب في الحدائق المحلية ويباع بسعر 20 بات (حوالي 50 بنسًا) لجوز الهند.
قال الدكتور كامبانانت بورنيوكراي من المستشفى المحلي، إن شرب ماء جوز الهند يمكن أن يعزز هرمون التستوستيرون مما يؤدي إلى زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات كفاءته.
وأضافت: "لا يزال يتعين إجراء المزيد من الأبحاث حول هذا الموضوع قبل أن نتمكن من تحديد آثاره، لكن يمكن أن يعزز هرمون التستوستيرون، وهو هرمون الذكورة".