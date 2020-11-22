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شهيرة تكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة محمود ياسين

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شهيرة ومحمود ياسين
 
الأحد، 22-11-2020 10:37 ص المصريون

كشفت الفنانة شهيرة، أرملة الفنان محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا في الـ14 من أكتوبر الماضي، للمرة الأولى تفاصيل مرضه في سنواته الأخيرة والذي وبسببه أبعدته عن أنظار الجمهور والحضور للمناسبات العامة والخاصة.
وقالت شهيرة في لقاء تلفزيوني، إن محمود ياسين أُصيب بمرض تصلب في الشرايين، معقبة بأن طبيبه الخاص حسن حسني، شخّص حالته وأكد لنا أن هذا سيتبعه بوادر للزهايمر ولو حدث لن يكون شرسًا.
وأضافت شهيرة، أن الطبيب المعالج عندما كان يتردد على زيارته لمتابعة حالته الصحية كان يحاول اختبار ذاكرته، مشددة على أنه كان دائمًا يجيب عن أسئلته باستنكار بمعنى أنه كيف له أن ينسى ما يسأل عنه الطبيب.
وأردفت شهيرة، أن محمود ياسين لم يصدر منه أي ردة فعل، بعدما علم بمرضه بأنه تصلب في الشرايين، كما أنه لم يتعامل بفزع مع المرض ولم يرد أن يفزعنا أيضًا، مؤكدة أن الطبيب كان يرى أن محمود ياسين كان صغيرًا على هذا المرض؛ لأنه يصيب الأشخاص فوق الـ80 عامًا.
 

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