أول صورة.. لحظة وفاة اللواء «عصر» شهيد المترو

الخميس، 19-11-2020
03:59 م
المصريون
تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية،
أول صورة للحظة استخراج جثمان اللواء
الشهيد ياسر عصر الذي ضحى بنفسه لإنقاذ مئات المدنيين،
من حريق داخل إحدى محطات مترو الأنفاق.
وتم استخراج جثمان اللواء
ياسر عصر من هواية محطة مسرة داخل
مترو الأنفاق، بعد وفاة
ه خلال محاولته السيطرة على حريق داخل الهواية، وإنقاذ حياة
المواطنين.
وسقط اللواء
ياسر في هواية المترو بالمحطة أمام ذهول الجميع،
بعدما أصر بنفسه على الوقوف والتدخل ومنع تسلل النيران، رغم تجاوز سنوات عمره 52 عاما.