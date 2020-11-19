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هزمه المرض النادر.. وفاة الفنان فايق عزب

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فايق عزب
 
الخميس، 19-11-2020 10:18 ص المصريون
توفى الفنان فايق عزب، عن عمر 77 عامًا اليوم الخميس، وذلك بعد صراع مع مرض نادر.
وأكد الفنان الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، وفاة "عزب" صباح اليوم الخميس، ويتم دفنه فى مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية بعد صلاة الظهر.
الفنان فايق عزب أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط.
وكان فايق عزب يرقد فى المستشفى منذ شهر 15 يوم تقريباً، وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس.
وأكد نجل فايق عزب فى تصريحات له أنه والده يحتاج معاملة خاصة، وتم تخصيص غرفة بالعناية المركزة بالمستشفى، حيث إنه في نفس الدور بالمستشفى المتواجدة فيها الفنانة نشوى مصطفى.
وتتمثل أعراض الإصابة بالمارسا، بعدوى على سطح الجلد يصاحبها ألم شديد، وتورم واحمرار مليئة بالصديد، مع ارتفاع فى درجة حرارة الجسم، وخُراج يعالج بالجراحة وإلا تتسبب فى مشاكل بالقلب والرئة نتيجة لتراكم الصديد فى الجسم.

 

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