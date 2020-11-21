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حليمة بولند تنجو من الموت بأعجوبة:«بصلي 100 ركعة»

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حليمة بولند تنجو من الموت بأعجوبة:«بصلي 100 ركعة»

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حليمة بولند
 
السبت، 21-11-2020 03:01 م المصريون

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن وفاة الإعلامية الكويتية حليمة بولند، داخل إحدى العيادات الطبية عقب خضوعها لعملية تجميل وحصولها على جرعة زائدة من البنج.
وكشفت حليمة تفاصيل ما حدث معها، نافية أخبار وفاةها، وقالت : "اليوم شفت الموت بعيني قسما بالله كنت راح أموت من إبرة البنج في العيادة؛ لأنه الظاهر جرعة التخدير كانت عالية وزائدة وحسيت إنه روحي قاعدة تطلع" .
وتابعت: "ورب الكعبة وقمت أتشهد واقرأ قرآن وركبولي جهاز الأوكسجين والحمد لله قمت بالسلامة وبصلي 100 ركعة شكر الحين إن شاء الله، ألف حمد وشكر لك يا رب"
وختمت : " ديروا بالكوا من البنج والتخدير في العيادات والله نصيحة من تجربة حبيت أفيدكم من تجربتي عشان تخلون بالكم والله الحافظ يا رب".
 

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