الخميس 04 مارس 2021
توقيت مصر 11:47 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سهير رمزي تتبرأ من أفلام الإغراء وتعلن ندمها

" الأرصاد" تحذر وتؤكد: باقي 16 يومًا على انتهاء فصل الشتاء

أمير الكويت يغادر إلى أمريكا لإجراء فحوصات طبية

بالأسماء.. تعرف على أشهر اللاعبين المحتالين في تاريخ كرة القدم

المحكمة تصدر حكمها على هيا الشعيبي بشأن «الفيديو المُخل»

مشاداة بين تركي آل الشيخ وإعلامي سعودي شهير تنتهي بـ«بلوك»

صادم.. يقتل ابنته الطبيبة بـ 11 رصاصة في رأسها والسبب صادم (صور)

قذارتها فاقت الحدود !!

الأهلي يؤدب كهربا.. غرامة 200 ألف وحرمانه من المشاركة شهرًا

مفاجأة.. الأهلي يحرم "كهربا" من اللعب لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه

ADS
 

شريف عامر يفجر مفاجأة مدوية عن الحالة الصحية لـ عادل إمام

عادل إمام
شريف عامر يفجر مفاجأة مدوية عن الحالة الصحية لـ عادل إمام
 
الخميس، 04-03-2021 07:43 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي شريف عامر حقيقة ما تم ترديده من شائعات بشأن الحالة الصحية للفنان عادل إمام.

وقال عامر في برنامجه "يحدث في مصر" إن عادل إمام يجلس في منزله بشكل طبيعي ويلعب مع أحفاده.
 

إقرأ ايضا

kIOo5RkbSb

سهير رمزي تتبرأ من أفلام الإغراء وتعلن ندمها

أشهر اللاعبين المحتالين في تاريخ كرة القدم

بالأسماء.. تعرف على أشهر اللاعبين المحتالين في تاريخ كرة القدم

قصة-اعتقال-هي-الشعيبي

المحكمة تصدر حكمها على هيا الشعيبي بشأن «الفيديو المُخل»

أخبار متعلقة

عادل إمام

هذا الفنان رفض العمل مع عادل إمام أكثر من مرة رغم إلحاح الزعيم .. وسر رفضه غير متوقع

عادل إمام

تعليق صادم من عادل إمام على عرض مسرحيته "بودي جارد" بعد 10 سنوات من عرضها

عادل إمام

عادل إمام يحذر الجمهور من تصديق هذه المعلومة عنه

فنانة

فنانة شهيرة تعلن الإنجاب بدون زواج: هخلف طفل بدون ما يكون له أب

فريق الأهلي

عضو اللجنة التنفيذية لإدارة الزمالك يستفز الأهلي بمعلومة غير موثقة عن النادي

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تشتم فتاة على صفحتها بلفظ خارج: انتي (وسـ....) وبنت حرا.....