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هيفاء وهبي تشتم فتاة على صفحتها بلفظ خارج: انتي (وسـ....) وبنت حرا.....

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي تشتم فتاة على صفحتها بلفظ خارج: انتي (وسـ....) وبنت حرا.....
 
الأربعاء، 03-02-2021 08:00 ص أحمد عادل شعبان
شنت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي هجوما شرسا على إحدى المتابعات على انستجرام.

وأساءت المتابعة لهيفاء وهبي على إحدى صورها قائلة: غيروا العنوان من الأولى بجمال العيون الى الاولى في الفحشاء والدعارة يا ريت راحت بانفجار بيروت ونخلص منها ملكة الفحشاء والمنكر شيطانية في صفة انسان.

لكن هيفاء وهبي نشرت التعليق في ستوري و ردت عليه قائلة: "التعليقات المبرمجة والوحشية تحت صورنا وفيديوهاتنا وخصوصا اللي بالعربي
اذا دلت على شيء فهو انو اصحابها ناس اوســـ.... من الوسا...، وثقتهم بنفسهم صفر.

وأضافت: لازم كل دولة تمنع اي ابن حرا..... انو يفتح صفحة لمجرد شتم الناس بوحشية قذرة ولازم يتنفذ بحقهم احكام قانونية لان ما يحصل جرائم انسانية يجب ان يعاقب عليها القانون.

وتابعت: وللاسف اغلبها تعليقات من بنات خليني انصحك يا حاقدة الرجل عمره ما حيهتم  بوحدة لما يعرف انها طول اليوم بتشتم غيرها بسبب الغيرة لانه بكل بساطة نصف جمال البنت هو ثقتها بنفسها والنص التاني احترامها لذاتها وللغير يا حما..... والانثى الحقيقة هي من تدعم المرأة وليس العكس.
 

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