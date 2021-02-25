هذا الفنان رفض العمل مع عادل إمام أكثر من مرة رغم إلحاح الزعيم .. وسر رفضه غير متوقع

الخميس، 25-02-2021
08:14 ص
أحمد عادل شعبان
تحل اليوم ذكرى فنان شهير أثرى المسرح والسينما بالعديد من الأعمال الفنية الرائعة.
واليوم ذكرى وفاة الفنان أحمد عقل الذي قدم عدة أدوار ثانوية لكنها مازالت عالقة بذهن الجمهور.
ما لا يعرفه كثيرون أن عقل رفض العمل مع الزعيم عادل إمام
أكثر من مرة ، والأولى كانت عندما طلب منه الزعيم الانضمام إلى "مسرحية الواد سيد الشغال
" بدلا من الفنان صبري عبد المنعم لكن عقل سألم وعلم أن عقد "عبد المنعم لم ينتهي" فقرر رفض عرض الزعيم .
عاد الزعيم وطلب من أحمد عقل مشاركته في مسرحية "بودي جارد" فرفض كما رفض أيضا المشاركة في فيلم "الجردل والكنكة" مع الزعيم بسبب صغر حجم دوره وهو ما أغضب عادل إمام
.
وأشار نجل "عقل" أن الأمور بين الاثنين عادت لمجاريها بعدما مرض والده و زاره الزعيم وطلب منه المشاركة في فيلم "السفارة في العمارة" فوافق .