سمية الخشاب لـ شاب تحرش بها: «هعلمك إزاي تبقى راجل يا دكر»

الخميس، 20-01-2022
11:03 ص
قام أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صورة للفنانة سمية الخشاب
من
قبل أحد الأشخاص حيث أردف مع الصورة تعليق غير لائق، وقالت سمية بهذا الشأن أنها
لن تتهاون في حقها ووجهت عدة رسائل للمتحرش
ين.
فردت سمية على المتحرش
قائلة: "لو أنا ماشية في الشارع وفكرت تقربلي
هعلمك إزاي تبقى راجل يا دكر".
وتحدثت الخشاب عن التحرش
قائلة: "شوفت مليون قصة عن التحرش
في
المواصلات ولما واحدة تيجي تمسكوا تعلموا الأدب يقولولها خلاص ده راجل كبير ومعلش
ويكتموا على الموضوع، ولما واحدة تحط ميك آب أو تلبس أي حاجة مش على هواهم
يجلدوها، حاجة في منتهى القرف".
وأضافت: "أي متحرش
هيفكر يمس شعرة من بنت أو يجرح شعورها يفكر مليون
مرة عشان خلاص السكوت ده كان زمان، مش هيتساب وهيتحاسب وهيتفضح، أي بنت تتعرض لأي
نوع من التحرش
تتطلع تتكلم وكلنا هنقف فضهرها".