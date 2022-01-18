الأربعاء 19 يناير 2022
توقيت مصر 19:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد 48 ساعة.. «الداخلية» تعيد هاتف خالد الغندور

قد يفقد الحركة تمامًا.. تفاصيل مرض أشرف قاسم وحالته الخطيرة

«فتاة أكتوبر» 16 سنة.. أقامت علاقة مع طبيب وصورته معها ثم ابتزته والنهاية!

أول صور من جلسة التحقيق مع خالد منتصر

أول تعليق لفرد الأمن المعتدي على ابنة عصام الحضري بعد إخلاء سبيله

ما هي الدولة العربية الوحيدة التي منحت صلاح أعلى نقاط في «ذا بيست»؟

شروط السعودية لآداء المصريين العمرة هذا العام

نائب معارض لـ فجر السعيد يفجر مفاجأة عن «الفيديو الفاضح» لها مع فراس الحمداني

فنانة شهيرة تعتذر عن حذف مشاهدها الجنسية مع سلمى حايك

حفيد عمر الشريف يرد على وفاته بصورة «مقرفة» وغير أخلاقية

ADS
 

زوج سميرة أحمد ينشر صورتها بعد أنباء عن وفاتها.. شاهد كيف أصبحت

19_2021-637501386156393273-639
سميرة أحمد
Native
Teads
الثلاثاء، 18-01-2022 09:22 ص
نشر المنتج صفوت غطاس زوج الفنانة سميرة أحمد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لأحدث ظهور لزوجته الفنانة لينفي بها شائعات أثيرت حول وفاةها.
ونشر صفوت غطاس أحدث صورة لسميرة أحمد خلال تواجدها في أحد الأندية الرياضية، وعلق قائلًا: “النهاردة في نادي الجزيرة.. علشان الأخبار البايخة اللي تداولت على الفيس من حسابات مزورة بتدعي إن سميرة أحمد مش بخير.. ودا غلط تماما.. الحمد لله هي بخير وبصحة جيدة.. وربنا يديها طول العمر ودوام الصحة”.
كما نشر صورة لسميرة مع ابنتها جليلة، ونقل تصريحات على لسان جليلة والتي نفت خلالها تصريحها لأي وسيلة إعلامية عن إجراء والدتها عملية جراحية.


 

إقرأ ايضا

2020_9_15_22_56_15_69

بعد 48 ساعة.. «الداخلية» تعيد هاتف خالد الغندور

فضيحة-طبيب

«فتاة أكتوبر» 16 سنة.. أقامت علاقة مع طبيب وصورته معها ثم ابتزته والنهاية!

2022_1_18_13_26_8_200

أول صور من جلسة التحقيق مع خالد منتصر

أخبار متعلقة

images (6)

شمس الكويتية تثير الجدل بسؤال مفاجئ وتطلب عدم تكفيرها

1021398_0

بعد الجدل.. فيفي عبده تتراجع عن إعلان «جلسة الاستمتاع» في أبوظبي

1503333_0

صدمة.. فيفي عبده تعرض نفسها للاستمتاع في دبي مقابل 1100 درهم في ساعتين

762-645x505

فيديو مأساوي.. وفاة 16 شخصًا في سيارتهم بسبب البرد وسقوط الثلوج في باكستان

image

الكشف عن سبب وفاة الفنانة مها أبوعوف

43804-الفنانة-لبنى-عبد-العزيز

لبنى عبدالعزيز تثير الجدل بتصريحات عن ارتداء الحجاب