الأربعاء 19 يناير 2022
توقيت مصر 19:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد 48 ساعة.. «الداخلية» تعيد هاتف خالد الغندور

قد يفقد الحركة تمامًا.. تفاصيل مرض أشرف قاسم وحالته الخطيرة

«فتاة أكتوبر» 16 سنة.. أقامت علاقة مع طبيب وصورته معها ثم ابتزته والنهاية!

أول صور من جلسة التحقيق مع خالد منتصر

أول تعليق لفرد الأمن المعتدي على ابنة عصام الحضري بعد إخلاء سبيله

ما هي الدولة العربية الوحيدة التي منحت صلاح أعلى نقاط في «ذا بيست»؟

شروط السعودية لآداء المصريين العمرة هذا العام

نائب معارض لـ فجر السعيد يفجر مفاجأة عن «الفيديو الفاضح» لها مع فراس الحمداني

فنانة شهيرة تعتذر عن حذف مشاهدها الجنسية مع سلمى حايك

حفيد عمر الشريف يرد على وفاته بصورة «مقرفة» وغير أخلاقية

ADS
 

السجن 3 سنوات لمحامٍ هتك عرض سيدة في المترو

777
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 18-01-2022 10:50 ص

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، محاميا ومدير الشئون القانونية لمجموعة شركات عقارات شهيرة بالسجن 3 سنوات بتهمة هتك عرض سيدة داخل محطة مترو الأنفاق. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحميد همام وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام.
وأمرت نيابة قصر النيل، في وقت سابق، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت له تهمة هتك عرض ربة منزل، داخل محطة مترو السادات.
ومن خلال التحريات والتحقيقات، التي أشرف عليها المستشار أحمد صفوت رئيس النيابة، تبين أن المحامي المتهم استغل زحام المواطنين داخل محطة المترو، وهتك عرض المجنى عليها في أثناء صعودها على السلم الكهربائى داخل محطة المترو، وعندما شعرت به استغاثت بأمن المحطة وألقي القبض عليه.

وباستدعاء المجنى عليها، قالت في تحقيقات النيابة إنها في أثناء صعودها إلى رصيف اتجاه حلوان، قام المتهم بالاعتداء عليها، وعندما واجهته سبها، وتجمع المواطنون حولهما. واستمعت نيابة قصر النيل إلى أقوال شهود الواقعة، الذين أكدوا في التحقيقات صحة الواقعة.
 

إقرأ ايضا

2020_9_15_22_56_15_69

بعد 48 ساعة.. «الداخلية» تعيد هاتف خالد الغندور

فضيحة-طبيب

«فتاة أكتوبر» 16 سنة.. أقامت علاقة مع طبيب وصورته معها ثم ابتزته والنهاية!

2022_1_18_13_26_8_200

أول صور من جلسة التحقيق مع خالد منتصر

أخبار متعلقة

202112030333573357

بعد واقعة التحرش.. مفيد فوزي يهاجم عمرو دياب بشدة

879610_0

وزيرة التضامن الاجتماعي تكشف مفاجأة: محمد الأمين حاول يتواصل معي ورفضت

mohammed-alameen-qanawat-ce-be-se32

«بينام معانا 3 أيام».. فتيات دار الأيتام يكشفن تفاصيل صادمة عن ما فعله معهن محمد الأمين

1636812908443120

انهيار والدة الفنان شادي نبيل أثناء ترحيله