الأربعاء 19 يناير 2022
توقيت مصر 19:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد 48 ساعة.. «الداخلية» تعيد هاتف خالد الغندور

قد يفقد الحركة تمامًا.. تفاصيل مرض أشرف قاسم وحالته الخطيرة

«فتاة أكتوبر» 16 سنة.. أقامت علاقة مع طبيب وصورته معها ثم ابتزته والنهاية!

أول صور من جلسة التحقيق مع خالد منتصر

أول تعليق لفرد الأمن المعتدي على ابنة عصام الحضري بعد إخلاء سبيله

ما هي الدولة العربية الوحيدة التي منحت صلاح أعلى نقاط في «ذا بيست»؟

شروط السعودية لآداء المصريين العمرة هذا العام

نائب معارض لـ فجر السعيد يفجر مفاجأة عن «الفيديو الفاضح» لها مع فراس الحمداني

فنانة شهيرة تعتذر عن حذف مشاهدها الجنسية مع سلمى حايك

حفيد عمر الشريف يرد على وفاته بصورة «مقرفة» وغير أخلاقية

ADS
 

شمس الكويتية تثير الجدل بسؤال مفاجئ وتطلب عدم تكفيرها

images (6)
شمس الكويتية
Native
Teads
الأحد، 16-01-2022 11:42 ص
وجهت الفنانة شمس الكويتية سؤالاً عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي مطالبةً بعد تفكيرها بسببه.
وفي التفاصيل قالت شمس:"سؤال منطقي لحد يكفرني ليش الماسك بفلوس وال pcr بفلوس بس اللقاح بلاش وتقريباً غصب.
وكانت قد نشرت شمس مؤخراً فيديو لإمرأة لحظة اكتشافها ان زوجها يشاهد فيديوهات الفنانة الشهيرة خلسة معتبرا انها جميلة للغاية واشارت له ان شمس لا تقبل به أصلاً حتى يشاهد فيديوهاتها.
وشاركت شمس الكويتية الفيديو مع متابعيها وعلقت كاتبة : يا عمري سامحني انا مرتبطة في الشاب الوسيم ابو جركل.
ومن المعروف ان شمس صاحبة روح فكاهية وتحب دائما ان تطلق النكات والمزحات مع متابعينها.
 

إقرأ ايضا

2020_9_15_22_56_15_69

بعد 48 ساعة.. «الداخلية» تعيد هاتف خالد الغندور

فضيحة-طبيب

«فتاة أكتوبر» 16 سنة.. أقامت علاقة مع طبيب وصورته معها ثم ابتزته والنهاية!

2022_1_18_13_26_8_200

أول صور من جلسة التحقيق مع خالد منتصر

أخبار متعلقة

1021398_0

بعد الجدل.. فيفي عبده تتراجع عن إعلان «جلسة الاستمتاع» في أبوظبي

1503333_0

صدمة.. فيفي عبده تعرض نفسها للاستمتاع في دبي مقابل 1100 درهم في ساعتين

image

الكشف عن سبب وفاة الفنانة مها أبوعوف

43804-الفنانة-لبنى-عبد-العزيز

لبنى عبدالعزيز تثير الجدل بتصريحات عن ارتداء الحجاب

Capture

عبير صبري تنشر صورتها على السرير بعد إصابتها بكورونا

Capture

في عيد ميلادها..العمر الحقيقي لـ إلهام شاهين (فيديو)