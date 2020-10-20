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سبب إغماء سهير رمزي في جنازة محمود ياسين

سهير رمزي
سهير رمزي
 
الثلاثاء، 20-10-2020 04:35 م المصريون
كشفت الفنانة سهير رمزي عن سبب تعرضها للإغماء في جنازة الفنان محمود ياسين ونقلها بعد ذلك للمستشفى، حيث صرحت رمزي إنها تشعر بحالة من الحزن الشديد لأن الفنان محمود ياسين فنان عظيم وفقداه بكل ما تحويه الكلمة من معنى.
وتابعت: عندما حضرت الجنازة وذهبت للمقابر تذكرت والدتي ودفنها وكل اللحظات الصعبة التي مرت عليا، مع تعرضي للشمس لساعات طويلة كل هذا ادى إلي ارتفاع الضغط لدي بشكل مبالغ فيه فتعرضت للإغماء ولا أدري كيف حدث ذلك وتم نقلي للمستشفى بعد ذلك.
وأشارت إلي إنها تربطها علاقة صداقة كبيرة بالفنانة شهيرة وتعلم كمية الوجع الذي تعيشه في مثل هذه الأيام، وتحاول الوقوف بجوارها لتعدي تلك المحنة، وفي الحقيقة الأستاذ محمود ياسين كان فنان عظيم وغالي علينا جميعاً ربنا يرحمه ترك سيرته الطيبة بين زملاؤه وجمهوره.
 

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