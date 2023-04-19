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جريمة بشعة.. أب يقتل ابنه في ميدان الجامع بمصر الجديدة أمام المارة

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ارشيفية
Native
Teads
الأربعاء، 19-04-2023 12:20 م

 

شهد ميدان الجامع بمصر الجديدة واقعة مؤسفة، عندما نشبت مشاجرة بين أب ونجله الصبي، وانتهت بمقتل الابن وسط الشارع وأمام المارة.

 

البداية كانت ببلاغ لأجهزة الأمن بالقاهرة بحدوث مشاجرة بين أب ونجله انتهت بمقتل الأخير، وعلى الفور انتقل إلى هناك رجال المباحث وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين أب ونجله يعملان في مسح الأحذية بسبب الإيراد اليومي.

 

وخلال ذلك اعتدى الأب على نجله البالغ من العمر 14 سنة بسلاح أبيض بطعنة نافذة فى الصدر لقي مصرعه على إثرها.

 

تم إخطار جهات التحقيق وأمرت بوضع الجثة بالمشرحة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

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