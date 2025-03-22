السبت 22 مارس 2025
توقيت مصر 18:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

دولة أوروبية تعلن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والسلع

على جمعة: الشطة «حرام» في هذه الحالة.. والسجائر كانت «حلال»

"كان نفسي أفضل بصحتي".. إبراهيم شيكا يوجه رسالة مؤثرة لوالدته بمناسبة عيد الأم

إلهام شاهين تكشف سبب مهاجمتها لفنانات ترفض القُبلات في الأفلام

النصب باسم "مدفع رمضان".. كيف تكشف الـ200 ألف جنيه الوهمية؟

عائض القرني يتراجع عن التعزية في أبوإسحاق الحويني ويتهمه بأمر صـ.ـادم

وقف مدرب سيدات الزمالك 8 مباريات بعد إقدامه على سب الحكم

مفاجأة.. مركز الفلك يعلن موعد عيد الفطر المبارك

فنانة شهيرة تثير الجدل وتخلع الحجاب بعد 6 أشهر من ارتدائه

تنمر ومشاجرة بالسيـ.ـوف.. الداخلية تطيح بـ3 أشخاص بالإسماعيلية

النصب باسم "مدفع رمضان".. كيف تكشف الـ200 ألف جنيه الوهمية؟

Screenshot 2025-03-22 055216
..
السبت، 22-03-2025 02:10 م
اوضح رمضان أن المحتالين يقومون بتسجيل صوت له خلال مكالماته مع الفائزين في برنامجه، ثم يجرون اتصالاً بالضحايا ويزعمون فوزهم بمبلغ 200 ألف جنيه، ليطلبوا منهم بعدها تقديم بيانات شخصية مثل الحسابات البنكية.

وقالت الدكتورة منى عيد، خبيرة التحقق من الأخبار الزائفة، إنّ المحتالين يعتمدون على أساليب للإقناع مثل استخدام الإلحاح والترغيب، كمطالبة الضحية بإرسال بيانات الحساب البنكي أو تصوير الفيزا بشكل فوري للحصول على الجائزة.
وأضافت "عيد" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ الاتصال الحقيقي الخاص ببرنامج مدفع رمضان يتم عبر أرقام "أرضية" تابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي، وليس من خطوط الهاتف المحمول.
وأوضحت الدكتورة منى عيد أنه من الضروري على المتلقي التأكد من هوية المتصل، من خلال طلب دليل إثبات شخصية أو التأكد من ظهور محمد رمضان على الهواء مباشرة عبر التلفزيون خلال المكالمة.
كما شددت على ضرورة تجنب تقديم أي معلومات شخصية أو بيانات بنكية عبر الهاتف، حتى لو كانت الجائزة تبدو حقيقية، مشيرة إلى أن الجوائز الحقيقية في البرامج يتم تسليمها وفق إجراءات واضحة ومحددة.
ونوهت إلى أنه حتى في حال طلب البرنامج من الفائزين استلام الجوائز في مكان معين، يجب أن يكون هذا المكان داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، لأن أي محاولة لإخراج الفائز من هذا المكان قد تكون تهدف إلى سرقته.

كما قدمت منى عيد بعض الأدوات التي يمكن استخدامها للتحقق من هوية المتصل، مثل تطبيقات "Get Contact" و"Mr. Number" و"Monimaster"، التي تساعد في الكشف عن أرقام المتصلين ومنع الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال.

إقرأ ايضا

Screenshot 2025-03-22 060508

دولة أوروبية تعلن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والسلع

Screenshot 2025-03-22 060213

على جمعة: الشطة «حرام» في هذه الحالة.. والسجائر كانت «حلال»

Screenshot 2025-03-22 055832

"كان نفسي أفضل بصحتي".. إبراهيم شيكا يوجه رسالة مؤثرة لوالدته بمناسبة عيد الأم

أخبار متعلقة

Screenshot 2025-03-15 132230

سائق واقعة «الفردوس» يرفض التصالح: «طلبوا رخصتي ولما رفضت ضربوني»

Screenshot 2025-03-11 125647

تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة في قضية طفلة الشرقية

Screenshot 2025-03-11 124618

هجوم ناري من أحد المشايخ على محمد رمضان...تفاصيل

Screenshot 2025-03-01 195137

‎بيان هام من دار الإفتاء المصرية بشأن قيمة زكاة الفطر والفدية 2025

Screenshot 2025-03-01 194950

قصة 47 ألف جنيهًا يبحث عنهم أهالي بنها من أجل «نمر وان»

Capture

شاهد.. محمد رمضان يفاجئ جامع قمامة بـ 100 ألف جنيه