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الرئة بـ 3 ملايين.. اعترافات صادمة لقاتل طفل شبرا

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القاتل والضحية
الأحد، 05-05-2024 02:07 ص

 

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة قتل طفل شبرا الطفل أحمد محمد وسرقة أعضائه.

 

وأوضحت التحقيقات، أن القهوجي المتهم ويدعى "طارق"، استدرج الطفل أحمد إلى شقة مستأجرة، ونزع أعضاءه البشرية وصور جريمته "فيديو كول" أثناء تواصله مع شاب من أصل مصري يقيم في الكويت، مقابل حصوله على 5 ملايين جنيه مصري.

 

5 متهمين

 

وكشفت أوراق القضية عن 5 متهمين في القضية، أولهم طارق المتهم بقتل الطفل أحمد محمد، المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، وعلي الدين هو المحرض على الجريمة.

 

وأوضحت أوراق القضية أن أحد المتهمين وهو ديليفري، مد طارق بأدوية وعقاقير، ولم يكن على علم باستخدام المتهم لها في ارتكاب جريمته.

 

وضمت قائمة المتهمين سمسار أعضاء بشرية، استعان به المتهم الأول قبل ذلك حين باع إحدى كليتيه لأحد الأشخاص بشكل قانوني"، وحتى الآن لم تُثبت التحقيقات اشتراكه أو معرفته بجريمة قتل الطفل أحمد.

 

يريد أموال بأي شكل

 

وقال المتهم بقتل طفل شبرا، إنه كان يريد أموالاً بأي شكل كان، ففكر في بيع فص كبده، وكتب بوست بأحد القروبات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكانت تلك بداية معرفته بالمتهم الثاني علي الدين، الذي تواصل معه من دولة الكويت، وأوضح له أنه طبيب، وطلب منه نزع أعضاء بشرية من صبي، وكان ذلك قبل ارتكابه جريمة إنهاء حياة الطفل أحمد بـ24 ساعة.

 

وأوضح أن المتهم الثاني حدد له تسعيرة كل عضو بملايين الجنيهات، فعلى سبيل المثال قال له إن الأمعاء ثمنها 2.5 مليون جنيه، والرئة بـ3 ملايين جنيه.

 

تكسير الأضلاع بشاكوش

 

وأشار إلى أنه عقب فتح بطن وصدر المجني عليه وكسر أضلاعه بـ"شاكوش" واستخراجه للخصيتين ونزع القلب والعينين من الجفن، فوجئ بالمتهم علي الدين، يطلب منه قتل طفل آخر يكون عمره 8 سنوات، ولم يستطع تنفيذ الأمر.

 

وألقي القبض على طارق عقب العثور على جثمان الصغير بالشقة المستأجرة.

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