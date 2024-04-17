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شبين القناطر.. تزوجا حديثاً وبعد فترة شك في سلوكها وقرر الانتقام!

ظ-1
ارشيفية
الأربعاء، 17-04-2024 11:38 ص


شهدت إحدى قرى شبين القناطر بالقليوبية، جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها ربة منزل على يد زوجها.

المتهم الشاب هو زوج الضحية، سدد عدة طعنات نافذة أودت بحياة شريكة حياته في الحال بسبب شكه في سلوكها.

بعد فترة من الزواج، بدأ الزوج يشك في سلوك زوجته دون أن يكون هناك دليل على خيانة زوجته له، ومع ذلك كانت شكوك المتهم تزداد يوميًا.

 

"انا شاكك في سلوكها بقالي فترة".. كان رد الزوج على توتر علاقته بزوجته الأمر الذي دفعه للتفكير في معاقبتها، حتى تمكن منه الشيطان وقرر أن يتخلص منها نهائيًا.

 

الزوج اختار الوقت المناسب لتنفيذ جريمته وأحضر أداة الجريمة "سكين" وما أن انفرد بها حتى سدد لها عدة طعنات نافذة تسببت في وفاتها بالحال وهي غارقة في دمائها.

 

بعد اكتشاف الجريمة مباشرة جرى إبلاغ قسم الشرطة التابعين له الذي بدوره بدأ في التحري مباشرة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

 

لم يمر وقتًا طويلًا وتم إلقاء القبض على الزوج المتهم الذي اعترف بتفاصيل جريمته وطريقة التخلص من زوجته.

 

بدورها قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة، ولاحقًا جرى إحالة المتهم إلى الجنايات لمحاكمته فيما نسب إليه من اتهامات تتعلق بالقتل العمد.

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