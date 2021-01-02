أحمد موسى يهاجم أهالي اسكندرية: هاتخربوا البلد

السبت، 02-01-2021
09:20 م
أحمد سالم
علق الإعلامي أحمد موسى
، على تزاحم المواطنين في ليلة راس السنة في محافظة الاسكندرية، قائلا :" ما رأيته في الاسكندرية مشهد صادم للبشرية".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى
في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إزاي الناس دي تجمعت اصلا وكل الاعداد دي وتقولي ارتفاع إصابات كورونا ".
وتابع الإعلامي أحمد موسى
:" الدولة تتخذ إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا ولكن المواطنين في الاسكندرية عملوا حفلة مع نفسهم والناس كانت بتهتف لكورونا ".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى
منفعلا:" المواطن كده بيضيع بلده بالمنظر ده وفيروس كورونا يصيب الجميع ولا يفرق بين كبير وصغير ".
ولفت الإعلامي أحمد موسى
إلى ان هناك مواطنين غير مهتمين بحياتهم أو صحتهم ثم يتحدثون عن إجراءات الدولة وفيه ناس بتموت بكورونا وفيه مواطنين مش دريانين".