أحمد موسى ينفعل على الهواء:« في مشكلة كبيرة»

الأربعاء، 16-12-2020
09:02 م
محمد فضل
قال الإعلامى أحمد موسى
، إن الحكومة
تدرس توقيع غرامات فورية
على غير الملتزمين بالاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا
.
وأضاف أحمد موسى
خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى"
المذاع على قناة " صدى البلد" أن هناك مشكلة وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات
الاحترازية للمرور من تلك الأزمة.
ولفت أحمد موسى
إلى أنه المواطنين يسيرون فى الشوارع بدون
كمامات، و أكد موسى أنه غاضب من سير المواطنين اليوم بدون كمامات، و المتواجدين فى
السيارات يسيرون ومعهم مجموعة من المواطنين بدون كمامة.
وانفعل موسى على الهواء: "ياريت نلتزم والكل يرتدى الكمامات،
العالم يعود للإغلاق بسبب ارتفاع أعداد الإصابات".
وأشار إلى أن الأعداد فى الفترة الأخيرة ترتفع، ولذلك على
الجميع الالتزام بدلا من الإغلاق مرة أخري، وكشف أن الدولة تقوم بالدور المطلوب منها.
وأوضح أن " انا كنت عايز انزل النهارده أقول للناس فين
الكمامة.. المستشفيات أصبحت مكدسة بالمصابين بفيروس كورونا
، وهناك أعداد وفيات بشكل
يومي".