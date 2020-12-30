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هكذا وصف أحمد موسى عام 2020

الإعلامي أحمد موسى
موسى
 
الأربعاء، 30-12-2020 08:39 م أحمد سالم
قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم يودع الآن عاما فظيعا وسنة صعبة على الجميع، مضيفا «ساعات ونقول مع السلامة وعام 2021 سيكون سعيدا ونخرج من هذه الأزمات على خير».

وتمنى «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن يكون 2021 عاما سعيدا على الجميع وكل البلاد، وأن يكون العام المقبل بلا كورونا او أي أزمات التي عانت منها شعوب العالم.

وأشار أحمد موسى إلى أنه يقدم حلقة اليوم مع خبيرة الفلك والأبراج والطاقة والأرقام جنا عطايا، بمناسبة عيد الميلاد الجديد، موضحا أنه لا يؤمن بعلم الفلك لكن يقدم ما يهتم به المشاهدون، وهذا يعمل به كل دول العالم بشأن التوقعات التي يشهدها العام الجديد 2021.
 

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