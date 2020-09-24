الخميس 24 سبتمبر 2020
توقيت مصر 11:16 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"بيراميدز" يقدم "إكرامى" لوسائل الإعلام

قرار جمهوري بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش

رغد صدام حسين توجه رسالة إلى الشعب السعودي

واشنطن: دولة عربية ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل خلال يومين

الموعد والقنوات الناقلة للسوبر الأوروبى

أحمد الفيشاوي يهاجم محمد رمضان مرة أخرى: الدنيا مولعة .. وبيرد على حاجة لسة منزلتش

عاجل.. تتويج الأهلي ببطولة كأس مصر للكرة الطائرة

مؤثر.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة وفاة فلسطيني أثناء قراءة القرآن

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. تعرف عليها

بث مباشر.. مباراة الأهلي ونادي مصر في الدوري الممتاز

أحمد الفيشاوي يهاجم محمد رمضان مرة أخرى: الدنيا مولعة .. وبيرد على حاجة لسة منزلتش

محمد رمضان
أحمد الفيشاوي يهاجم محمد رمضان مرة أخرى: الدنيا مولعة .. وبيرد على حاجة لسة منزلتش
الخميس، 24-09-2020 07:24 ص خلود عادل
واصل الفنان أحمد الفيشاوي ردوده على الفنان محمد رمضان بعد خلافهما حول أغنية يعد لها الفيشاوي تحت عنوان (نمبر تو) على غرار أغنية رمضان الشهيرة (نمبر ون).

وأضاف في تصريحات لبرنامج ET بالعربي: بما إن الموضوع انتشر بشكل غير طبيعي على السوشيال ميديا أنا بس عايز أقول إن رمضان رد على أغنية لسة منزلتش فواضح فعلا إن الوقت بيجري منه.

وأضاف في تصريحات أخرى تعليقا على صور له من داخل الاستوديو أثناء تسجيل أغنية "نمبر تو" : توطيد العلافات المصرية الروسية للرد على المدعو (نمبر ون) .. الدنيا مولعة.

وكان رمضان قد قال في أغنية له: مع اعتذاري الفيشاوي آخره معايا صورة.
 

إقرأ ايضا

راشد الماجد

فتاة تحرج فنان سعودي شهير بسبب وزنه الزائد .. فاجأها برد غير متوقع

فنان

فنان عربي شهير يصدم متابعيه ويطلب الزواج من رجل خليجي

.

هل تستطيع معرفة هوية هذه الطفلة من صورتها؟ .. أصبحت فنانة مشهورة جدا

أخبار متعلقة

محمد رمضان

رد قوي من أحمد الفيشاوي على إساءة محمد رمضان له في أغنيته الجديدة

محمد رمضان

رد ناري من محمد رمضان على سخرية أحمد الفيشاوي منه: يارب يبقى رقم 2