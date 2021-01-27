طبيب من ووهان يكشف أسرارا جديدة عن كيفية تفشي فيروس كورونا في العالم

كشف طبيب بمستشفى ووهان - بؤرة انتشار كورونا في العالم - مفاجآت بشأن كيفية انتشار الفيروس وذلك في فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.



وقال الطبيب الذي رفض ذكر اسمه: في بداية يناير من العام الماضي اشتبهت أنا وزملائي من الأطباء أن فيروس كورونا المستجد ينتشر بسرعة كبيرة وعلى نطاق واسع لكن السلطات حذرتنا من الإعلان عن أي شيء.



وأضاف: بحلول العاشر من يناير كان المستشفى قد امتلأ بالحالات و وقتها شعرنا بالذعر.



وأردف: المستشفى منعتنا من الحديث لأي شخص من ارتداء الكمامات ، كان الجميع يعلم أن هناك وباء ينتشر حتى الأحمق يعلم ذلك .. فلماذا ندعي عكس الحقيقة؟ .. لقد جعلنا هذا مرتبكين وغاضبين جدا.

