الأربعاء، 27-01-2021
01:09 م
متابعات- أمينة عبد العال
رد بيل جيتس
أحد مؤسسي شركة " مايكروسوفت " العالمية علي
الاتهامات التي وجهت له بنظريات المؤامرة الجنونية و الخبيثة التي انتشرت علي
وسائل التواصل الاجتماعي خلال جائحة " كورونا
" ، بأنه يريد اسكتشاف ما
وراء هذه النظريات .
و أضاف في تصريحات خاصة لـ " رويترز" :" أن ملايين المرات
التي ترددت فيها على الإنترنت "نظريات المؤامرة الجنونية" عني وعن أنتوني
فاوتشي أكبر خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، ترسخت لأسباب منها اقتران الجائحة
الفيروسية المخيفة بتنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي ، لافتا إلي أنه لم يكن أحد
ليتنبأ بأنني أنا والدكتور فاوتشي سنبرز على هذا النحو في هذه النظريات الخبيثة حقا،
أنا في غاية الدهشة لذلك. وأرجو أن تختفي".
و تساءل "هل يصدق الناس فعلا هذا الكلام؟، سيكون علينا
دراسة هذا الأمر في العام المقبل، كيف يغير هذا الأمر سلوك الناس وكيف كان من الممكن
أن نقلل ذلك إلى أدنى حد ممكن؟ " .
وكان الملياردير بيل غيتس، تنحى عن منصبه كرئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوف
في العام 2014، وخصص ما لا يقل عن 1.75 مليار دولار من خلال مؤسسة بيل وميليندا جيتس
الخيرية للجهود العالمية لمكافحة كوفيد-19، ويشمل هذا المبلغ دعما لبعض الشركات المصنعة
للقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات المحتملة.
جدير بالذكر أنه انتشرت على مواقع الإنترنت، منذ بدأت جائحة
"كوفيد-19"، ملايين المؤامرات وغذت انتشار المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا
وأصوله ودوافع العاملين في مكافحته، ومن هذه المزاعم أن الدكتور فاوتشي وغيتس اختلقا
الجائحة لمحاولة السيطرة على الناس وإنهما يريدان التربح من انتشار الفيروس، ويريدان
استخدام اللقاحات في زرع رقائق إلكترونية يمكن تتبعها في أجساد الناس".