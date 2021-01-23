السبت، 23-01-2021
05:48 م
الطيب حسين
ارتفعت حصيلة وفيات الوزراء جراء الإصابة بكورونا
في زيمبابوي إلى 4 حالات.
وتوفي وزيران بحكومة زيمبابوي متأثرين بالإصابة بفيروس كورونا
المستجد المسبب لمرض «كوفيد - 19»، في غضون أيام، مما دفع البلاد للإعلان اليوم (السبت) عن خطط لتشديد إجراءات الإغلاق بشكل أكبر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وكانت الحكومة قد أعلنت مساء أمس (الجمعة) أن وزير النقل، جويل ماتيزا توفي بعد إصابته بـ«كوفيد - 19»، بعد أقل من يومين من وفاة
وزير الخارجية، سيبوسيسو مويو بسبب نفس المرض.
وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا فيروس كورونا
في صفوف حكومة زيمبابوي إلى أربعة وزراء.
وطبقا لتقارير إعلامية غير مؤكدة، فإن وزراء آخرين بالحكومة يتلقون العلاج في مستشفى خاص.
وقال نائب وزير الصحة، جون مانجويرو لوكالة الأنباء الألمانية: «إننا نواجه سحابة سوداء، يتعين علينا إبعادها قريبا».