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"وقع الفأس في الرأس".. سعودي شك في خيانة زوجته واكتشف الصدمة بعد عام

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ارشيفية
Native
Teads
السبت، 28-01-2023 09:43 ص

كشف الراوي سعيد السعيد، عن قصة رجل متزوج شك في سلوك زوجته بعدما دخل على جوالها ووجد رسالة بينها وبين أحد الأشخاص.

وقال السعيد خلال لقاء ببرنامج "الأجاويد": اتصل علي رجل متزوج منذ 10 سنوات وأخبرني بأن أموره مستقرة مع زوجته ويعيش معها حياة مليئة بالاستقرار والهدوء؛ لكن في الأونة الأخيرة شعر بأن زوجته لديها سلوكيات خاطئة وبدأ يتابعها وحاول الدخول على جوالها في سناب شات وتويتر والواتساب بطريقة معينة.

وأشار: عندما حاول الرجل فتح جوال زوجته وجد رسالة بينها وبين شخص، فأدرك بأن هناك إشكالية ما، فواجه زوجته وأخبرها بأنه قرأ الرسالة التي وجدها بهاتفها، ولكنها تفاجأت بالأسئلة الظنية من زوجها.

وأكمل:حدثت مشاكل بين الرجل وزوجته، طلب منها أن تذهب لبيت أهلها بعدما شعر أنها تجاوزت حدودها، مشيرا:"بعد فترة دخل أحد الأشخاص للصلح بينهما".

وزاد: اتصلت الزوجة بزوجها وذكرته أنهما عاشا 9 سنوات من أجمل النماذج التي مرت عليهما وقالت له إذا كنت أخطأت أعتذر.

ولفت: رجعت الزوجة لزوجها وأمورهما أصبحت مثل الحلاوة، وبعد مرور سنة اتصل علي الرجل وقال لي (وقع الفأس بالراس)، موضحا: الرجل قال لي خلال السنة الماضية حاولت أمشي الأمور لكني وقعت بالخطأ مرة ثانية فدخلت على جوال زوجتي فوجدت رسالة من زوجتي لهذا الرجل وجاءت فحواها بأن زوجتي كانت تسأل عن زوجة رفيقي وأنه ما تحمل واتصل على رقم زوجة هذا الرجل وقال لها زوجك يكلم زوجتي وبينهما علاقة.

وتابع:زوجة الرجل طلقت وزوجها رفع عليه قضية بالإدعاء أنه اتهمه، بينما زوجته في البيت تطالب بالطلاق، مضيفا: الرجل قال هدمت أسرة وهدمت أسرتي، موضحا أن الرجل طلب منه التدخل من أجل الصلح بينهم.
 

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