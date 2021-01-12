الثلاثاء، 12-01-2021
06:19 م
محمد فضل
أعلن حساب «تاريخ آل سعود»، على موقع التغريدات القصيرة
«تويتر»، وفاة
الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن،عن عمر ناهز الـ84 عامًا.
وشارك مغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نعي
الأمير، سائلين الله أن يتغمده برحمته.
وقال "تاريخ آل سعود" : "إنا لله وإنا إليه
راجعون.. انتقل الى رحمه الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن،
خالص العزاء والمواساة لذويه، ونسأل المولى تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح
جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".
من جانبه، قال الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر في تغريدة على
حسابه: "رحم الله الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن وأسكنه جناته وأسكنه الفردوس".
جدير بالذكر أن الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، هو
مالك شركة الموارد القابضة وشبكة أوربت شوتايم ومزرعة جودمونت العالمية.
يشار إلى أن الفقيد الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن
من مواليد 1937 بمدينة الطائف، وهو ابن أخ المؤسس الملك عبد العزيز وزوج ابنته الجوهرة.