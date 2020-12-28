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صدمة في السعودية.. وفاة مسؤول كبير داخل مكتبه بشكل مفاجئ(صورة)

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السعودية
 
الإثنين، 28-12-2020 04:50 م المصريون

حالة من الصدمة انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في المملكة العربية السعودية، إثر إعلان وفاة مدير عام السجون بالمملكة اللواء محمد بن علي الأسمري، داخل مكتبه، وذلك إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة.
ونشر الفنان السعودي، فايز المالكي تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” قال فيها : “إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة مدير عام السجون بالمملكة اللواء محمد بن علي الأسمري في مكتبه اليوم إثر نوبة قلبية، غفر الله له وأسكنه فسيح الجنان والهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. رحمك الله أبا سلمان”.
ودشن نشطاء هاشتاج باسم المسؤول الراحل، داعين له بالرحمة والمغفرة، ولأهله بالصبر والسلوان.
 

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