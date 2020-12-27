الأحد 27 ديسمبر 2020
توقيت مصر 20:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار ينتفض ويرتفع بشكل لافت أمام الجنيه

قرار عاجل من المملكة بشأن غير السعوديين

قرار جديد من القضاء الإداري بشأن مرتضى منصور

نجم ليفربول السابق يتغزل في محمد صلاح

أول صورة لـ"لموسيماني" في مران الأهلي بعد تعافيه من "كورونا"

قرار جديد في واقعة اغتصاب موثقة بـ"الفيديو" هزت الخليج

تسريب وثيقة نسب فنانة شهيرة تفجر مفاجأة صادمة

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا رادعًا بحق العراقي أسامة فيصل

إطلاق اسم المستشار أحمد البكري على إحدى قاعات المبني الاجتماعي

سلبية مسحة طارق حامد وإيجابية عبدالله جمعة

ADS
 

قرار عاجل من المملكة بشأن غير السعوديين

640
السعودية
 
الأحد، 27-12-2020 06:43 م المصريون

وجهت هيئة الطيران المدني السعودية، الناقلات الجوية العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية بالسماح لغير السعوديين بمغادرة المملكة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وسمحت الهيئة للناقلات الجوية بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض، واشترطت عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة طائرته، وألا يخالط طاقم العاملين في مطار الوصول، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس «كوفيد-19» في المملكة.
وأوضحت هيئة الطيران المدني السعودي، أن هذه التعليمات لا تشمل الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المتحور، وفقا لما تقرره الجهة الصحية المختصة، ويجب على الناقلات التنسيق مع الإدارة العامة للنقل الجوي حيال ذلك قبل التقدم بطلب الرحلات.
 

إقرأ ايضا

0fc4890647ec198f6e6b452fa8c9d661de90f751

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا رادعًا بحق العراقي أسامة فيصل

المملكة العربية السعودية

بن سلمان يعلن عن أخبار سارة في المملكة

1042542067_0_86_2000_1211_1200x0_80_0_1_9d10ac96d3776775de48ccea7c56f111

أسراب من الجراد في هجوم غير مسبوق على السعودية

أخبار متعلقة

1-1302753

لا تتناولوا هذا.. تحذيرات في السعودية من التسمم

download (1)

السعودية تعلن موعد وصول لقاح كورونا للبلاد

20200501_1588328679-979

قرار عاجل من الكويت يُسعد الوافدين من الدول المحظورة

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد يفجر مفاجأة عن تغريدته المثيرة للجدل: لا أحد يزايد على حبي لـ السعودية

1044980179_0_102_1281_794_1000x541_80_0_0_f9d24f4c4314d967805ef269c17cc83c

عاجل.. الملك سلمان يعزي أمير الكويت

saudi-172019-001_0

سابقة تاريخية.. السعودية تتخذ قرارًا رسميًا لصالح إسرائيل