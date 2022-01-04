وزير الصحة السعودي يخرج عن صمته بعد تزايد إصابات كورونا بشكل غير مسبوق

الثلاثاء، 04-01-2022
01:32 م
علق وزير الصحة
السعودي فهد الجلاجل
، على ارتفاع إصابات كورونا
في
المملكة بشكل كبير وغير مسبوق خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه يتم رصد ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا
في
المملكة خلال الأيام الأخيرة، متوقعاً زيادتها خلال الأيام القادمة.
وقال “الجلاجل” في تغريدة على حسابه بتويتر: “نرصد حالياً
ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا
ونتوقع زيادتها خلال الأيام القادمة، إلا أن
اللقاح -ولله الحمد- أثبت فعاليته في تخفيف الأعراض ودخول المستشفيات”.
وأضاف: “قلقنا على فئة لم تستكمل جرعاتها، فأغلب من في العناية
المركزة هم من غير مستكملي التحصين، حفظ الله الجميع بحفظه.”
وأعلنت وزارة الصحة السعودية
، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2585
إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا
المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في
المملكة إلى 562437 حالة.
وكشف التقرير اليومي الذي تصدره الوزارة لتحديث مستجدات فيروس
“كورونا
” في المملكة، عن تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى
8883 حالة وفاة.
وبيّن التقرير أنه تم تسجيل 375 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي
عدد المتعافين إلى 543129 حالة، لافتة إلى أن هناك 96 حالة حرجة.