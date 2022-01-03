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لماذا على كل ولي عهد في اليابان أن تكون السعودية أولى جولاته الخارجية؟

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السعودية
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الإثنين، 03-01-2022 01:24 م

كشفت دارة "الملك عبد العزيز" في السعودية، سر قيام كل ولي عهد في اليابان بزيارة المملكة بأولى جولاتهم الرسمية الخارجية.
وعلى حسابها في "تويتر"، قالت دارة "الملك عبد العزيز": "لماذا على كل ولي عهد ياباني أن يزور المملكة العربية السعودية في أول زياراته الرسمية الخارجية؟!"
وأشارت إلى أن "القصة تعود إلى قبل 71 عاما"، موضحة: "عندما شارك الملك فهد بن عبد العزيز ( الأمير فهد آنذاك ) في مراسم تتويج الملكة إليزابيث الثانية في لندن في عـام 1372 هجري/ 1953 ميلادي، نيابة عن والده الملك عبد العزيز، لاحظ أن ولي عهد اليابان "أكي هيتـو" جاء بعده في ترتيب الجلوس وفق بروتوكول القصر الملكي الإنجليزي، فسمح بتقديمه ليسبقه في الترتيب بناء على مكانة هيتو وليا للعهد..هذا الموقف التاريخي حفظته الإمبراطورية اليابانية، وسرع في العلاقات البينية، وقررت تقديرا لذلك أن تكون المملكة العربية السعودية البلد الأول الذي يزوره ولي العهد الياباني، وأن يصبح ذلك تقليـدا دائما لكل ولاة العهد في اليابان".
 

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