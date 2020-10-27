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هل التقت رغد صدام حسين بـ«بن سلمان»؟.. إليكم الحقيقة

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رغد صدام حسين
 
الثلاثاء، 27-10-2020 03:22 م محمد فضل

انتشرت أنباء عبر مواقع وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم لقاء رغد صدام حسين، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في السعودية.
الأمر الذي دفع "رغد" ابنة الرئيس العراقي الأسبق، للخروج وتوضيح حقيقة هذه الأنباء، التي نفتها.
وكتبت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة أحداثا كبيرة ومؤلمة، يخرج علينا البعض في قنواتهم الرخيصة لنفث سمومهم بأسلوب يظنون أنه سينطلي على البعض وكي يحققوا شهرة على حساب الآخرين، ويسرح خيالهم المريض لتلفيق قصص كاملة وحوارات لا وجود لها، وكل ذلك لتشويه صورة أشخاص أو جهة".
وأضافت: "ذهبت عدة مرات مع أولادي إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، ولم ألتق أخي محمد بن سلمان في أي منها".
 

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