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«بن سلمان» في القمة: « نسعى لأن نصبح ملتقىً رئيساً للعالم»

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ولي العهد
 
الأربعاء، 21-10-2020 03:11 م محمد فضل- متابعات
دعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كافة الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة.
وقال ولي العهد في كلمته بافتتاح أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي: “أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة السيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، مرحباً في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الأولى بمدينة الرياض. ”
وأضاف سموه : ” مرحبا بكم من مدينة الرياض، من المملكة العربية السعودية ، حيث نسعى لأن نصبح ملتقىً رئيساً للعالم ، للشرق والغرب ، نحتضن الذكاء الاصطناعي ونسخر قدراته معاً ونطلق إمكاناته لخير الإنسانية جمعاء.”
وتابع: ” لقد أكدنا في قمة العشرين في اليابان العام الفائت على أهمية الذكاء الاصطناعي والذي أخذ موقعه المحوري في رسم حاضرنا ومستقبلنا. ”
وأوضح : “عام 2020 كان عاماً استثنائياً لاختبار إمكانيات الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي نشهد فيه تشّكل حالةٍ عالمية جديدة تعيد تعريف أساليب حياتنا وأعمالنا وتعلّمنا، وهذا يدعونا جميعا للتفكير والعمل بأقصى إمكاناته في سبيل الارتقاء بمجتمعاتنا واقتصاداتنا.”
 

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