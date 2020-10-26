رغد صدام حسين ترد علي شائعات تحريضها للتظاهر

الإثنين، 26-10-2020
10:53 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكدت رغد صدام حسين
ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
أن التغريدة التي تم تداولها في وسائل
الإعلام العراقية بأنها تحرض فيها علي الاحتجاجات في العراق غير صحيحة .
وأضافت في تغريدة علي
صفحتها الرسمية علي " تويتر
" :" فبركة وتزوير مرة أخرى.. هذه التغريدة غير
موجودة على الحساب الرسمي.. بإمكانكم الرجوع بالحساب إلى توقيتها والتأكد من عدم وجودها
إطلاقا.. تمت فبركة التغريدة ونسبها للسيدة رغد صدام حسين
باستخدام حسابها الرسمي".
جدير بالذكر أن
المتظاهرين عادوا إلي ساحة التحرير في بغداد أمس الأحد حاملين خيامهم في إعلان عن
عودتهم للتظاهر مرة أخري حاملين شعارات " الشعب يريد إسقاط النظام " .