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أوامر ملكية بتعيين سيدة سفيرة للسعودية في النرويج

الملك سلمان
الملك سلمان
 
الأربعاء، 21-10-2020 09:45 ص متابعات- أمينة عبد العال

أدت آمال بنت يحيي المعلمي القسم أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بصفتها سفيرة المملكة لدي دولة النرويج .
وبتعيين " المعلمي " تكون ثاني امرأة تتولي منصب سفيرة سعودية بعد الأميرة ريم بنت بدر آل سعود التي عينت سفيرة للرياض في واشنطن منذ عامين .
و أشارت وسائل إعلام محلية إلي أن آمال المعلمي شقيقة عبد الله المعلمي الممثل الدائم للسعودية في الأمم المتحدة ، وكانت قد شغلت في السابق مناصب في المجال التربوي و التنمية الاجتماعية والتدريب وبرزت في مجال الدفاع عن دور المرأة في المجتمع السعودي .
 

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