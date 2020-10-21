أوامر ملكية بتعيين سيدة سفيرة للسعودية في النرويج

الأربعاء، 21-10-2020
09:45 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أدت آمال بنت يحيي
المعلمي القسم أمام العاهل السعودي الملك سلمان
بن عبد العزيز بصفتها سفيرة
المملكة لدي دولة النرويج .
وبتعيين "
المعلمي " تكون ثاني امرأة تتولي منصب سفيرة سعودية بعد الأميرة ريم بنت بدر
آل سعود التي عينت سفيرة للرياض في واشنطن منذ عامين .
و أشارت وسائل إعلام
محلية إلي أن آمال المعلمي شقيقة عبد الله المعلمي الممثل الدائم للسعودية في
الأمم المتحدة ، وكانت قد شغلت في السابق مناصب في المجال التربوي و التنمية الاجتماعية
والتدريب وبرزت في مجال الدفاع عن دور المرأة في المجتمع السعودي .