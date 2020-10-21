الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:15 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

السعودية تشهد أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
 
الأربعاء، 21-10-2020 07:20 م المصريون
تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" شهجت المملكة العربية السعودية انعقاد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي والتي قد تستمر حتى يوم غد.
بداية علينا ان نفهم معنى كلمة "الذكاء الاصطناعي" حتى يتسنى لنا الوقوف على اهداف تلك القمة العالمية.
والذكاء الاصطناعي هي تلك الاجهزة او الانظمة التي تحاكي الذكاء البشري وتؤدي مهام كثيرة كان يقوم بها الانسان بمفرده وبالطبع تشمل الروبوتات التي تم صنعها وابتكارها مؤخراً والعديد من الاجهزة والانظمة الاخرى.
وبدأت القمة العالمية للذكاء الأصطناعي بكلمن من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي رحب بجميع المشاركين في أعمال القمة في دورتها الأولى بمدينة الرياض.

انطلقت اليوم أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" وتستمر حتى يوم غد بكلمة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رحب فيها بالمشاركين في أعمال القمة في نسختها الأولى بمدينة الرياض.
وأكد ولي العهد السعودي على أهمية الذكاء الأصطناعي في حياتنا والذي بدأ يحتل مكانة كبيرة منها فهو المستقبل الذي نحلم به حيث يهدف الي الارتقاء بالمجتمع والاقتصاد.
وأضاف: "في السعودية نترجم ذلك بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات للذكاء الاصطناعي بطموح واضح لأن تغدو المملكة أنموذجا للذكاء الاصطناعي في العالم".

ودعا ولي العهد في ختام كلمته كافة الحالمين والمبدعين والمستثمرين وقادة الرأي للانضمام للمملكة ليحققوا معا هذا الطموح ويبنوا نموذجا رائدا لإطلاق قيمة البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء اقتصادات المعرفة والارتقاء بأجيالنا الحاضرة والقادمة.
ويشارك في القمة العالمية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أكثر من 200 خبير وصانع قرار، حيث ستتضمن حوارات ذات أهمية عالمية سواء من حيث التعافي من الجائحة أو التوجهات التي تشكل مجال الذكاء الاصطناعي وستتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعّالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي وتشجيع التعاون بين القيادات في هذا المجال وتحري الخيارات الاستراتيجية الوطنية الملائمة.
 

إقرأ ايضا

5f9d97019f614

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

1046845303_0_208_3071_1870_1000x541_80_0_0_72dca49af49708e8579d72e1da3b996f

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

thumbs_b_c_169d742be2ccd4172129b987c159145b

خطورة "كورونا" تزداد.. إعلان الإغلاق العام في بريطانيا

أخبار متعلقة

5e776e72416e3

السعودية تعلن عن خطوة ستغير وجه المنطقة

158921550434784100

«بن سلمان» في القمة: « نسعى لأن نصبح ملتقىً رئيساً للعالم»

download

دعوى قضائية.. خطيبة "خاشقجي" تطالب "بن سلمان" بالتعويض

الملك سلمان وولي العهد

رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي قيس سعيد

images

رسالة خاصة من "بن سلمان" لولي عهد الكويت

Ej5xDnMWAAEn69b

اليابان تفاجئ محمد بن سلمان بهذا الأمر