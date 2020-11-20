الجمعة، 20-11-2020
10:42 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد رودي جولياني ، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدوث عمليات تزوير
في العديد من الولايات ، دون الاستناد إلي أدلة عن هذا التزوير .
واتهم جولياني الديمقراطيين باعتماد خطة ممنهجة لتزوير نتائج الانتخابات
في
المدن الكبرى مثل فيلادفيا و ديترويت .
و حدد مستشارو ترامب القانونيون بالإضافة إلي محاميه الشخصي طريق النصر حسبما وصفوه خلال مؤتمر صحفي في واشنطن ، وذلك بالرغم من خسارة 3
دعاوي قضائية أمس الخميس في جورجيا و بنسلفانيا و أريزونا .
و صرحت بعض المصادر لـ" رويترز " أن سياسة ترامب للاحتفاظ
بالسلطة تتركز علي إقناع المشرعين الجمهوريين بالتدخل نيابة عنه في الولايات
الحاسمة التي فاز بها بايدن .