ترامب يعلن السبب الحقيقي وراء خسارته

السبت، 14-11-2020
10:20 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
السبب الحقيقي وراء خسارته الانتخابات محملا أنظمة " دومينيون
" المسئولية و وصفها بـ " المروعة " .
ورحب ترامب
بالاحتجاجات
التي يقوم بها بعض مناصريه للتعبير عن دعمهم لمطالب التحقيق في مزاعم تزوير شابت
الاقتراع .
و " دومينيون
" هي علامة تجارية لأنظمة تصويت استعملت في 28 ولاية ، زعم ترامب
ووكلاء
حملته أنها سببت تزوير واسع النطاق لأصوات الناخبين في الولايات الرئيسية التي
كانت ساحة المعركة الانتخابية .
جدير بالذكر أن شبكات
إعلام محلية أعلنت فوز المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية التي أجريت في
الثالث من الشهر الجاري .