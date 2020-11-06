سيناتور أمريكي يعلن عن انتهاكات خطيرة في الانتخابات الرئاسية

الجمعة، 06-11-2020
01:18 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن ، ليندسي جراهام ، السيناتور
الجمهوري البارز أنه تبرع بمبلغ نصف
مليون دولار من ماله الخاص دعما لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدا أن هناك
انتهاكات خطيرة تحدث .
و أضاف في تصريحات لشبكة " فوكس نيوز " :" أنا موجود هنا
للوقوف بجانب الرئيس ترامب ، متابعا لقد وقف بجانبي وهو السبب الذي أفضي لحصولنا
علي الأغلبية في مجلس الشيوخ ، ومؤكدا أن النقود التي سيتبرع بها لدعم الدعاوي
القضائية التي رفعتها حملة ترامب في ولايات بنسلفانيا وميشيجن و نيفادا ، بعد إعلانها
عن خروق في عمليات التصويت و فرز الأصوات و تزوير الأصوات " .
جدير بالذكر أن جراهام فاز في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية كارولاينا
الجنوبية التي تزامن انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ينافس فيها الرئيس الجمهوري
دونالد ترامب و الديمقراطي جو بايدن .