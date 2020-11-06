1.8 مليون بطاقة اقتراع لأموات في الانتخابات الأمريكية
ارشيفية
الجمعة، 06-11-202011:10 صمتابعات- أمينة عبد العال
عثر المراقبون القضائيون علي 1.8 مليون بطاقة اقتراع لأموات في 533 مقاطعة
في 29 ولاية .
يأتي ذلك بعد فحص الإحصاءات الديموغرافية ومقارنتها بالناخبين المسجلين ،
والتي كشفت أنه في بعض الولايات كان هناك ما يقرب من ضعف عدد أصوات المواطنين
الذين لهم حق التصويت .
و قال ، توم فيتون، رئيس جمعية مراقبي القضاء :" قوائم الانتخابات
القذرة تعني انتخابات قذرة ".
جدير بالذكر أن الاقتراع ما زال مستمر في بعض الولايات الأمريكية
، وحصل ترامب علي 214 صوت انتخابي فيما
حصل بايدن علي 264 صوت .