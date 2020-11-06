1.8 مليون بطاقة اقتراع لأموات في الانتخابات الأمريكية

ارشيفية

عثر المراقبون القضائيون علي 1.8 مليون بطاقة اقتراع لأموات في 533 مقاطعة في 29 ولاية .

يأتي ذلك بعد فحص الإحصاءات الديموغرافية ومقارنتها بالناخبين المسجلين ، والتي كشفت أنه في بعض الولايات كان هناك ما يقرب من ضعف عدد أصوات المواطنين الذين لهم حق التصويت .

و قال ، توم فيتون، رئيس جمعية مراقبي القضاء :" قوائم الانتخابات القذرة تعني انتخابات قذرة ".

جدير بالذكر أن الاقتراع ما زال مستمر في بعض الولايات الأمريكية

، وحصل ترامب علي 214 صوت انتخابي فيما حصل بايدن علي 264 صوت .

