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1.8 مليون بطاقة اقتراع لأموات في الانتخابات الأمريكية

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 06-11-2020 11:10 ص متابعات- أمينة عبد العال
عثر المراقبون القضائيون علي 1.8 مليون بطاقة اقتراع لأموات في 533 مقاطعة في 29 ولاية .
يأتي ذلك بعد فحص الإحصاءات الديموغرافية ومقارنتها بالناخبين المسجلين ، والتي كشفت أنه في بعض الولايات كان هناك ما يقرب من ضعف عدد أصوات المواطنين الذين لهم حق التصويت .
و قال ، توم فيتون، رئيس جمعية مراقبي القضاء :" قوائم الانتخابات القذرة تعني انتخابات قذرة ".
جدير بالذكر أن الاقتراع ما زال مستمر في بعض الولايات الأمريكية
،  وحصل ترامب علي 214 صوت انتخابي فيما حصل بايدن علي 264 صوت .
 

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