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لأول مرة في تاريخ البيت الأبيض.. ترامب يفاجئ الجميع بهذا الأمر

ترامب
ترامب
 
الأربعاء، 25-11-2020 09:41 ص متابعات- أمينة عبد العال

فاجئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجميع داخل غرفة الإفادة في البيت الأبيض ،  بتقديمه أقصر مؤتمر صحفي لأي رئيس أمريكي في التاريخ ، حيث لم يتجاوز المؤتمر دقيقة و 6 ثواني .
و كان ترامب يبدو عليه الغضب وهو يتحدث عن أرقام البورصة والتوصل للقاح ليقول أنه أراد فقط تهنئة الأمريكيين و العاملين في هذه الإدارة .
و  قال في كلمته:" حسنًا ، شكرًا جزيلا لك.. أريد فقط أن أهنئ الجميع.. بلغ متوسط مؤشر داو جونز الصناعي لسوق الأسهم 30.000 وهو الأعلى في التاريخ.. لم نكسر 30000 مطلقًا.. وهذا على الرغم من كل ما حدث مع الوباء ".
وأضاف :"  أنا سعيد للغاية بما حدث على صعيد اللقاحات.. لقد كان هذا أمرًا لا يصدق.. لم يحدث شيء من هذا القبيل من الناحية الطبية وأعتقد أن الناس يعترفون بذلك، وله تأثير كبير.. موضحا  لكن سوق الأسهم كسر للتو 30.000..   لم يتم كسر هذا الرقم..  هذا رقم مقدس. 30000 لم يعتقد أحد أنهم سيرون ذلك من قبل".
و أشار إلي أن  هذه هي المرة التاسعة منذ بداية عام 2020 وهي المرة الـ48 التي نكسر فيها الأرقام القياسية خلال إدارة ترامب ، مضيفا أريد فقط أن أهنئ جميع الأشخاص داخل الإدارة الذين عملوا بجد. والأهم من ذلك أود أن أهنئ أبناء بلدنا لأنه لا يوجد مثلكم.. شكرا جزيلا لكم جميعا".
 

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