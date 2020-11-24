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أزمة في البيت الأبيض بسبب نقل السلطة من " ترامب " لـ "بايدن "

ترامب
ترامب
 
الثلاثاء، 24-11-2020 09:09 ص متابعات- أمينة عبد العال
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضجة داخل البيت الأبيض حيث صرح بأنه سيوصي رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية ، إميلي ميرفي ، بالقيام بما يلزم فيما يتعلق بالانتقال الرسمي للسلطة .
وأضاف في تدوينته علي " تويتر" :" أود أن أشكر إميلي ميرفي في إدارة الخدمات العامة على تفانيها وولائها لبلدنا،  لقد تعرضت للمضايقة والتهديد وسوء المعاملة، ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لعائلتها أو لموظفي الإدارة، قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة،  أنا أؤمن أننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصى بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته".
علي الجانب الأخر أكدت ميرفي أن القرار الذي يسمح ببدء الانتقال الرئاسي إلي الديمقراطي جو بايدن هو قرارها وحدها مضيفة : " أريدكم أن تسمعوا مني مباشرة .. لم أتعرض لضغوط فيما يتعلق بجوهر أو توقيت قراري .. كان القرار وحدي " .
و أشارت إلي أنه لم تتعرض لضغوط مباشرة أو غير مباشرة من أي مسئول في السلطة التنفيذية بما في ذلك أولئك الذي يعملون في البيت الأبيض أو إدارة الخدمات العامة لتأخر هذا التحرك أو التسريع به " .
جدير بالذكر أن إدارة الخدمات العامة أبلغت بايدن رسميا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية مما يعني أنها اعترفت أخيرا بفوزه في الانتخابات .
 

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