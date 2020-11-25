الأربعاء 25 نوفمبر 2020
توقيت مصر 10:20 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

لأول مرة في تاريخ البيت الأبيض.. ترامب يفاجئ الجميع بهذا الأمر

" بايدن " يكشف حقيقة تواجد " أوباما " في إدارته بالبيت الأبيض

ضجة في تركيا بسبب زيادة ميزانية الرئاسة لـ 4 مليار ليرة

بعد يومين من قصف أرامكو.. " أنصار الله" تهدد بضرب السعودية مجددا

الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أمطار غزيرة.. الأرصاد الجوية تحذر الجميع من طقس الغد

حقيقة إنشاء كابل إنترنت عالمي عبر السعودية وإسرائيل بديلا عن مصر

على رأسهم معتز مطر ومحمد ناصر.. التحفظ على أموال 285 إخوانيًا

حملة تضامن مع محمد رمضان وعرض ببطولة مسلسل إسرائيلي

ADS
 

" بايدن " يكشف حقيقة تواجد " أوباما " في إدارته بالبيت الأبيض

اوباما و بايدن
اوباما و بايدن
 
الأربعاء، 25-11-2020 09:25 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الرئيس الأمريكي المنتخب ، جو بايدن ، أن ولايته الرئاسية لن تكون بمثابة ولاية ثالثة للرئيس السابق باراك أوباما والذي كان نائب له .
و أضاف بايدن في تصريحات لقناة " أن بي سي " الأمريكية أن هذه ليست ولاية أوباما الثالثة لأننا أمام عالم مختلف تماما عما كان في عهد أوباما وبايدن ، لافتا إلي أن الرئيس ترامب غير المشهد حيث كان الوضع " أمريكا لوحدها " و ليس " أمريكا أولا " .
جدير بالذكر أن عملية الانتقال من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلي الإدارة المقبلة لـ جو بايدن قد بدأت بالفعل ، بعد أن وافق البيت الأبيض علي تلقيه تقارير المخابرات السرية اليومية التي يتلقاها ترامب ،كما أن  إدارة الخدمات العامة الأمريكية أبلغته رسميا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية .
 

إقرأ ايضا

ترامب

لأول مرة في تاريخ البيت الأبيض.. ترامب يفاجئ الجميع بهذا الأمر

اردوغان

ضجة في تركيا بسبب زيادة ميزانية الرئاسة لـ 4 مليار ليرة

قصف أرامكو

بعد يومين من قصف أرامكو.. " أنصار الله" تهدد بضرب السعودية مجددا

أخبار متعلقة

ترامب

أزمة في البيت الأبيض بسبب نقل السلطة من " ترامب " لـ "بايدن "

ترامب و بايدن

الكشف عن هوية من أبلغ " ترامب " و " بايدن " بالنتيجة

ترامب و روحاني

أول تعليق من إيران علي خسارة ترامب

ترامب و بايدن

بعد فوز بايدن.. ضيوف منعهم ترامب يستقبلهم البيت الأبيض

ارشيفية

سيناتور أمريكي يعلن عن انتهاكات خطيرة في الانتخابات الرئاسية

جو بايدن

أمير سعودي يعلق علي فوز بايدن في الانتخابات