" بايدن " يكشف حقيقة تواجد " أوباما " في إدارته بالبيت الأبيض

اوباما و بايدن

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب ، جو بايدن ، أن ولايته الرئاسية لن تكون بمثابة ولاية ثالثة للرئيس السابق باراك أوباما والذي كان نائب له .

و أضاف بايدن في تصريحات لقناة " أن بي سي " الأمريكية أن هذه ليست ولاية أوباما الثالثة لأننا أمام عالم مختلف تماما عما كان في عهد أوباما وبايدن ، لافتا إلي أن الرئيس ترامب غير المشهد حيث كان الوضع " أمريكا لوحدها " و ليس " أمريكا أولا " .

جدير بالذكر أن عملية الانتقال من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلي الإدارة المقبلة لـ جو بايدن قد بدأت بالفعل ، بعد أن وافق البيت الأبيض علي تلقيه تقارير المخابرات السرية اليومية التي يتلقاها ترامب ،كما أن إدارة الخدمات العامة الأمريكية أبلغته رسميا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية .